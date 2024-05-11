التصريح بدفن "سيدة النهضة" عقب ورود تقرير الطب الشرعى

صرحت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، بدفن "سيدة النهضة"، والمتهم فيها جار المجني عليها، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي الشرعي عليها بعد إعداد تقرير وافٍ عن الجريمة.

حيث أدلى عامل خردة، شاهد على واقعة العثور على أشلاء ربة منزل في منطقة النهضة، بأقواله أمام النيابة العامة، إذ قال إنه رأى أحد الأشخاص بالمنطقة يُلقي جوالًا في صندوق قمامة بالنهضة وداوم على النظر باستمرار إلى الصندوق، فشك في أمره، مشيرًا إلى أنه بدأ في عمله بنبش القمامة وعثر على الجوال وفوجئ بالعثور على قدم سيدة، فأبلغ شرطة النجدة.

من جانبه كشفت التحقيقات عن أن المتهم دائم التشاجر مع المجني عليها بسبب خلافات الجيرة، ويوم الواقعة احتجزها داخل شقته ثم قتلها بعدة طعنات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قطع جثة المجني عليها بساطور، ورمى أجزاء منها في مقالب القمامة، واحتفظ بجزء آخر في الثلاجة لحين التخلص منها في محاولة لعدم كشف جريمته.

وأمرت النيابة بعرض أشلاء المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية بشأنها، وتسليمها لذويها لدفنها، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.