السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات.. والعقوبة المتوقعة

عصام صاصا
عصام صاصا

تدور التسؤلات حول ما إذا كان عصام صاصا سيحاكم في قضية جديدة بعد ثبوت تعاطيه المخدرات، أم سيتم محاكمته على تهمة القتل الخطأ مع إضافة تهمة "تحت تأثير المواد المخدرة".

اتهام جديد لعصام صاصا

قال المحامي أيمن محفوظ، إن القيد والوصف لن يتغير؛ لعدم وجود شبهه جنائية في واقعه القتل، وستكون في جميع الأحوال تحت بند المادة 38 من قانون العقوبات، ولكن سيضاف الظرف المشدد لتعاطي المخدرات ومخالفة اللوائح والقوانين، وإذا ثبت تعاطيه المخدرات، فيتم نسخ نسخة من أوراق القضية لمحاكمته على واقعه التعاطي.

وأشار "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن العقوبة المتوقعة على مطرب المهرجانات عصام صاصا في اتهامه بدهس أحد المواطنين طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات والتي تنص على أن "من يتسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم مراعاته للقوانين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بالغرامة المالية،  وتتضاعف العقوبة إذا وقع الحادث نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بالأصول المهنية أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث".

وأوضح أنه "بعد ثبوت تعاطي عصام صاصا للمخدرات، سيضاف اتهام جديد طبقًا نص الماده 39 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، والعقوبة تصل إلى الحبس وغرامة 10000 جنيه".

طلب شهادة تحركات

وفي نفس السياق طلبت الأجهزة المعنية شهادة تحركات للمطرب عصام صاصا، المتهم بالتسبب في وفاة أحد الأشخاص على الطريق الدائري، وكذلك تعاطي المواد المخدرة، شهادة تحركات صاصا، للتأكد من سفره خارج البلاد، بعد صدور قرار من جهات التحقيق بضبطه وإحضاره على خلفية الأدلة الجديدة التي ظهرت في الواقعة.

 

وكشف تقرير تحليل عينة عصام صاصا، عن تعاطي المطرب كوكتيلا من المخدرات، تنوع بين مخدر الحشيش والبودر، والخمور والكحوليات، وكذلك الكوكايين، بما يستوجب تهمة تعاطي المواد المخدرة.

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