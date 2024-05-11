السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|"حزب الله" ينفذ 7 عمليات ضد إسرائيل وكواليس القبض على عصام صاصا

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

عاجل.. "حزب الله" ينفذ 7 عمليات ضد إسرائيل مستخدما صواريخ وأسلحة متنوعة

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعمليات نفذها ضد الجيش الإسرائيلي الجمعة، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".


وأشار الإعلام الحربي في "حزب الله" إلى أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الجمعة 10 مايو 2024، وفقا للآتي: 

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شاهد.. محمد صلاح من مران ليفربول الأخير استعدادًا لمواجهة أستون فيلا

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني صورة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول أثناء استعداده لمواجهة أستون فيلا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب مجدي عبد الغني: "محمد صلاح من مران ليفربول الأخير استعدادًا لمواجهة أستون فيلا ".

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سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 11-5-2024

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 11-5-2024 في بورصة الدواجن من أكثر التساؤلات عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل ربات البيوت الراغبات في وضع قائمة شراء مستلزمات البيت التي تكفي احتياجات الأسرة كاملة طوال الشهر.

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تحرك أمنى عاجل.. كواليس القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا

أعدت مباحث الجيزة مأمورية أمنية من قسم شرطة الطالبية لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا

وتتحرك المأمورية على مقر إقامة المطرب لإلقاء القبض عليه وترحيله إلى النيابة العامة. 

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عاجل.. واشنطن حول انتهاك إسرائيل استخدام أسلحة أمريكية فى حرب الإبادة على غزة: لا أدلة كافية

قال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لم تجد أدلة كافية على وجود انتهاكات إسرائيلية في طريقة استخدامها للأسلحة الأمريكية في حرب الإبادة التي تشنها على غزة.

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حزب الله إسرائيل محمد صلاح ليفربول سعر الفراخ واشنطن غزة

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