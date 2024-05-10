حالة الطقس اليوم الجمعة 10 مايو في مصر وتوقعات درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم 10 مايو في مصر وتوقعات درجات الحرارة بالمحافظات.

ويشهد طقس اليوم أجواء حاره نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة استمرار الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد بداية من أمس الخميس، وتصل ذروتها اليوم الجمعة، حيث تقترب درجات الحرارة من تسجيل 45 درجة تحت حرارة الشمس.

ويبقى آثار ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية اليوم لترتفع حرارة الليل من 17 درجة إلى حوالي 27 درجة في أجواء حارة، ويبقى أثر سخونة الطقس نهارًا على جدران المنازل خاصة الأدوار الأخيرة حتى أوقات الليل ومن الممكن حتى أوقات الفجر.

ما حالة الطقس غدًا؟

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

حالة الطقس الجمعة 10 مايو 2024

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس الجمعة 10 مايو 2024، تشهد، فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الجمعة 10 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من السبت 11 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 14 مايو 2024

وأوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من السبت 11 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 14 مايو 2024، تشهد، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

شهدت محافظة الإسكندرية، انخفاضا في درجات الحرارة، ورغم ذلك سادت أجواء دافئة على مختلف الأنحاء، مع نشاط ملحوظ للرياح وفرص لسقوط الأمطار التي قد تكون خفيفة.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، انخفضت درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية بمقدار 7 درجات؛ حيث بلغت العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، صاحبها رياح نشطة تراوحت سرعتها بين 50 إلى 60 كم/الساعة.