الجمعة 10 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

استشاري نفسي يقدم نصائح للطلاب لتجاوز خوف الامتحانات

قلق الامتحانات
قلق الامتحانات

يصاب الكثير من الطلاب من كافة المراحل التعليمية بالخوف والقلق عن اقتراب موعد الامتحانات، وذلك بسبب ضغط المذاكرة والخوف من الفشل أثناء أداء الاختبارات.

وتزامنًا مع اقتراب موسم الامتحانات، يرصد موقع “الدستور” في تقريره أبرز النصائح المقدمة من الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، لمساعدة الطلاب في تخطي الخوف والقلق بمساعدة أولياء الأمور، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

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الامتحانات منها.. رابط النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي pdf 2024

طبيب نفسي يساعد الطلاب لتجاوز خوف الامتحانات

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن وقت فترة الامتحانات يشعر الطالب بالضغط والقلق والخوف من الفشل، أو عدم قدرته على تجاوز الامتحانات أو النجاح، لذلك هناك عامل كبير على أولياء الأمور ومن ضمنها تحفيز الطالب ومساعدته على تخطي الخوف، وأيضًا الاهتمام بالنظام الغذائي والجدول الزمني الخاص به حتى يتمكن من إنهاء المذاكرة المتراكمة عليه.

وأضاف فرويز، في تصريحات خاصة لموقع “الدستور”، أن هناك مجموعة من النصائح التي يجب الاعتماد عليها خلال فترة الامتحانات حتى يشعر الطالب بتخطي الخوف والقلق المبالغ فيه، في البداية يجب على الطالب أن يضع جدولا زمنيا يساعد على تحقيق أقصى استفادة من وقت الدراسة، وتجنب التحدث مع الطلاب الآخرين حول الموضوع قبل الامتحان حتى لا يشعر بالخوف أو الضغط بسبب تعليقات زملائه، لذلك يجب الالتزام بالمذاكرة وعدم التركيز مع الأخرين.

وأكد، أن يأخذ الطالب فترات راحة قصيرة في وسط المذاكرة من خلال قضاء بعض الوقت الممتع مع العائلة، ويجب الاهتمام أيضًا بشأن النظام الغذائي أثناء الاختبارات، إذ يمكن للنظام الغذائى الذى يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية أن يؤثر بشكل كبير على الاستعدادات للاختبار.

الامتحانات موسم الامتحانات استشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز خوف الامتحانات

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