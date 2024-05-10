أخبار فاتتك| تعديل موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو.. وكواليس الضربات الإسرائيلية على لبنان

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

كاف يوافق على تعديل موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، بناء على الخطاب المرسل من اتحاد الكرة بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب الأول لكرة القدم والاتصالات التي أجريت في الساعات الماضية، الذي طلب فيه إقامة المباراتين أحد يومي ٦ و١٠ يونيو، أو ٧ و١١ يونيو لمنح لاعبو المنتخب راحة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين.

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كواليس ضربات الاحتلال الإسرائيلى على الحدود اللبنانية

رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الهجمات في شمال إسرائيل موجهة من جنوب لبنان، مع امتداد التوترات بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة إلى المنطقة الأوسع.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية "تم تحديد عدد من الضربات في منطقة شلومي، ونتيجة لذلك، اندلع حريق في المنطقة"، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-5-2024

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو جنيه واحد في بورصة الدواجن الرئيسية، بينما استقرت أسعار الكتاكيت اليوم، وأسعار البيض، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-5-2024.

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كيف نجت الفنانة نسرين طافش من السجن 3 سنوات؟

تصدرت الفنانة نسرين طافش تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية عقب نجاتها من السجن ٣ سنوات؛ بسبب حقيبة تحتوي على مبلغ ٤ ملايين جنيه سددتها الفنانة لخصمتها التي اتهمتها بتحرير شيك بدن رصيد لها.

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أحمد حاتم لـ"الدستور": "السرب" نقلة نوعية في تاريخ السينما المصرية (إنفوجراف)

يشارك الفنان أحمد حاتم ضمن أبطال الفيلم السينمائي “السرب” الذي يخوض بطولته النجم أحمد السقا والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي.

وكشف أحمد حاتم في تصريحات لـ"الدستور" عن أهمية فيلم السرب وكواليس مشاركته في العمل بالإضافة إلى أعماله الجديدة، ولتفاصيل أكثر في الإنفوجراف التالي:

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