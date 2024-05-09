الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الامتحانات منها.. رابط النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي pdf 2024

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

مع بدء ماراثون امتحانات سادسة إبتدائي، واستعداد وتأهب الطلاب للامتحانات يبدأ الطلبة وأولياء أمورهم في البحث عن النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي pdf 2024 عبر جوجل، ومصادر المراجعة للتدريب حول نظام الامتحان وشكل الأسئلة في الامتحانات.

رابط النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي pdf 2024

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير رابط النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي pdf 2024، وكيفية الحصول عليها وجدول الامتحانات.

والنماذج الاسترشادية هي عبارة عن مصادر مراجعة متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بها نماذج من امتحانات الصف السادس الابتدائي، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها وتحميلها.

تحميل نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024

  1. قم بتسجيل الدخول في موقع وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني الرسمي عبر هذا الرابط من هنا.
  2. ثم قم بالضغط على قائمة المنصات التعليمية.
  3. اختر “بوابة التعليم الإلكتروني”.
  4. قم بتسجيل المرحلة الدراسية (المرحلة الابتدائية).
  5. ثم الضغط على أيقونة الصف السادس الابتدائي.
  6. قم بالضغط على أيقونة اختبارات.
  7. وبعدها سوف تنتقل إلى صفحة نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 والتي ستحتوي على (نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي مادة لغة عربية- نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي مادة الرياضيات- نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي مادة اللغة الإنجليزية- نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي مادة علوم- نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي بمادة دراسات).
  8. يمكن تحميل نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 من خلال هذا الرابط من هنا.

ختام امتحانات النقل الثانوى والقراءات للفصل الدراسى الثانى بـ"مطروح الأزهرية"

pdf.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

اقرأ أيضا:

pdf.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 القاهرة

اعتمدت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في الترم الثاني لطلاب المحافظة، حيث أن بدأت الامتحانات أمس الأربعاء 8 مايو 2024، وستنتهي الامتحانات في يوم الاثنين الموافق 13 من مايو المقبل، وستأتي ترتيب المواد بجدول سادسة ابتدائي وهي كالتالي:

  • يوم الأربعاء 8 مايو 2024: (اللغة العربية).
  • الخميس 9 مايو 2024: (العلوم والتربية الدينية).
  • يوم السبت 11 مايو 2024: (الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات).
  • الأحد 12 مايو 2024: (الرياضيات والمهارات المهنية).
  • الإثنين 13 مايو 2024: (اللغة الإنجليزية).
النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي رابط النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي pdf 2024 للصف السادس الابتدائي pdf للصف السادس الإبتدائى النماذج النماذج الاسترشادية

مواد متعلقة

وكيل تعليم دمياط يتفقد سير امتحانات نهاية العام

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وموعد إعلان أرقام الجلوس للطلاب

الأكثر قراءة

نسرين طافش تتسلم شهادة من المحكمة لرفع قرار المنع من السفر

أحمد العوضى يرد على أنباء عودته لـ ياسمين عبدالعزيز بـ7 رسائل

حريق بمحيط فيلا عبد الحليم حافظ فى المهندسين

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

خرائط الأقمار الصناعية تكشف عن جريمة إسرائيلية كبرى فى رفح.. ماذا يحدث؟

المعمل الجنائى يعاين حريقًا داخل قطعة أرض فى المهندسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل

اللواء هشام الحلبي لـ "الدستور": الحرب على غزة لن تتأثر بتعليق شحنات الأسلحة الأمريكية

بريطانيا: لن ندعم هجومًا إسرائيليًا كبيرًا على رفح دون خطة لحماية المدنيين