الامتحانات منها.. رابط النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي pdf 2024

مع بدء ماراثون امتحانات سادسة إبتدائي، واستعداد وتأهب الطلاب للامتحانات يبدأ الطلبة وأولياء أمورهم في البحث عن النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي pdf 2024 عبر جوجل، ومصادر المراجعة للتدريب حول نظام الامتحان وشكل الأسئلة في الامتحانات.

رابط النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي pdf 2024

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير رابط النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي pdf 2024، وكيفية الحصول عليها وجدول الامتحانات.

والنماذج الاسترشادية هي عبارة عن مصادر مراجعة متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بها نماذج من امتحانات الصف السادس الابتدائي، ويمكن للطلاب الاطلاع عليها وتحميلها.

تحميل نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024

قم بتسجيل الدخول في موقع وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني الرسمي عبر هذا الرابط من هنا. ثم قم بالضغط على قائمة المنصات التعليمية. اختر “بوابة التعليم الإلكتروني”. قم بتسجيل المرحلة الدراسية (المرحلة الابتدائية). ثم الضغط على أيقونة الصف السادس الابتدائي. قم بالضغط على أيقونة اختبارات. وبعدها سوف تنتقل إلى صفحة نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 والتي ستحتوي على (نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي مادة لغة عربية- نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي مادة الرياضيات- نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي مادة اللغة الإنجليزية- نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي مادة علوم- نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي بمادة دراسات). يمكن تحميل نماذج الوزارة الاسترشادية للصف السادس الابتدائي 2024 من خلال هذا الرابط من هنا.

اقرأ أيضا:

pdf.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 القاهرة

اعتمدت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في الترم الثاني لطلاب المحافظة، حيث أن بدأت الامتحانات أمس الأربعاء 8 مايو 2024، وستنتهي الامتحانات في يوم الاثنين الموافق 13 من مايو المقبل، وستأتي ترتيب المواد بجدول سادسة ابتدائي وهي كالتالي: