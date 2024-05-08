الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قائمة إجازات شهر مايو 2024 والعطلات المتبقية من السنة الجارية

إجازة
إجازة

تتصدر اجازات شهر مايو 2024 قائمة البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية من قبل المواطنين، حيث تزداد عمليات البيحث من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، لمعرفة مواعيد اجازات شهر مايو 2024، للإستعداد لها ولقضاء وقت ممتع مع الأهل والأقارب بعيدًا عن ضغوطات وروتين العمل اليومي.

اجازات شهر مايو 2024

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الموظفين والعاملين لمعرفة قائمة اجازات شهر مايو 2024، يرصد موقع “الدستور” لمتابعية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الايام الماضية وتشمل قائمة اجازات شهر مايو 2024 والمتبقية من السنة، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية وفقًا لبيان مجلس الوزراء.

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إجازات شهر مايو 2024 والإجازات الرسمية المتبقية في مصر

-يوم الجمعة 10 مايو 2024: إجازة أسبوعية
-يوم السبت 11 مايو 2024: إجازة أسبوعية
-يوم الجمعة 17 مايو 2024: إجازة أسبوعية
-يوم السبت 18 مايو 2024: إجازة أسبوعية
-يوم الجمعة 24 مايو 2024: إجازة أسبوعية
-يوم السبت 25 مايو 2024: إجازة أسبوعية
-يوم الجمعة 31 مايو 2024: إجازة أسبوعية.

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إجازات شهر مايو 2024 والإجازات الرسمية المتبقية في مصر

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

وفقًا لأجندة مجلس الوزراء، تأتي الإجازات الرسمية 2024 المتبقية في مصر بداية من شهر يونيو المقبل، وإليكم التفاصيل في السطور التاليى كالتالي:

1 - الأحد 16 يونيو إجازة وقفة عيد الأضحى.
2 - الاثنين 17 يونيو- الخميس 20 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك.
3 - الأحد 30 يونيو إجازة ثورة 30 يونيو.
4 - الاثنين 8 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية.
5 - الثلاثاء 23 يوليو إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952.
6 - الاثنين 16 سبتمبر إجازة المولد النبوي الشريف.
7 - الأحد 6 أكتوبر إجازة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

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