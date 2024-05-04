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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد إجازة عيد الأضحى 2024.. إليك جدول إجازات يونيو

عيد الأضحى 2024
عيد الأضحى 2024

يوافق يوم عيد الأضحي  16 يونيو 2024، وبناء عليه حددت الهيئات الحكومية والقطاع الخاص موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في البلاد الإسلامية والعربية.

مع اقتراب  هلال شهر ذي الحجة، تبين أن أول أيام ذي الحجة يوافق وتكون غرة شهر ذو الحجة 1445 فلكيًا يوم الجمعة 7يونيو 2024، وبمعرفة  يوم موعد يوم عرفة، يتطلع المسلمون إلى معرفة إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاعين الحكومي والخاص، في مصر.

إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر

وفي مصر، اعلنت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر ذي الحجة 1445 توافق 6 يونيو 2024، مما يجعل يوم عرفة السبت الموافق 15 يونيو المقبل 2024، ويستقبل المسلمون الاحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى 2024.

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موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 ووقفة عرفات

إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر للقطاع الخاص والحكومي

وتكون الإجازة للعاملين القطاع الحكومي، هدفها الجمع بين عيد الأضحى وبعدها إجازة 30 يونيو عبارة عن:

-يوم عرفة  الموافق السبت  16 يونيو 2024.

-الاحد 17 يونيو 2024 (أول أيام عيد الأضحى 1445).

-الاثنين 18 يونيو 2024 (ثاني أيام عيد الأضحى 1445).

-الثلاثاء 19 يونيو 2024 (ثالث أيام عيد الأضحى 1445).

-الاربعاء 20 يونيو  (رابع أيام عيد الأضحى 1445).

مكانة وفضل ذي الحجة 2024

يحمل شهر ذي الحجة مكانة وفضل عظيم، فهو الشهر الذي يشهد تأدية ركن الحج، وذُكر الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة في القرآن الكرين في قوله تعالى "والفجر * وليالٍ عشر * والشفع والوتر".

كما يشار إلى أنها الليالي العشر الأخيرة التي صامها موسى عليه السلام قبل ان يكلمه الله "وأتممناها بعشر.

الأعمال والعبادات في العشر ذي الحجة 2024

الإكثار من قول "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله،

الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الحرص على صيام يوم عرفة، وصيام الأيام الثمانية

الأولى من ذي الحجة.

الصلاة على النبي والذكر الطيب.

التهليل والتسبيح والتكبير.

القول الطيب وصلة الرحم.

تلاوة القرآن.

قيام الليل.

الصدقة.

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