إحتفالًا بعيد شم النسيم.. طريقة تحضير سلطة الرنجة وتنظيفها في المنزل

يستعد المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم من خلال تحضير سلطة الرنجة والفسيخ والبيض الملون، والتجمع مع الأهل والأصدقاء لقضاء وقت ممتع.

تعد سلطة الرنجة من المأكولات التي يعشقها الكبير والصغير، وفي هذا الوقت تبحث الأمهات عن طريقة لإعداد وتحضير طبق مميز من الرنجة لتقديمها لأولادها والإحتفال بعيد شم النسيم ويرصد موقع “الدستور” في تقريرة طريقة تحضيرها في المنزل، لإدخال السرور والبهجة على قلوب الأطفال، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:-

إعداد تحضير سلطة الرنجة في المنزل

يمكن تحضير سلطة الرنجة في المنزل وفقا للخطوات التالية:-

1 - فى وعاء ضعي الليمون مع الشطة والخل والكمون والزيت والشبت ثم ضيفي له مكعبات من الطماطم.

2 - وضيفي الى الوعاء البصل والفلفل الألوان والبطاطس.

3 - ضيفي الرنجة إلى المكونات مع مراعة التقليب جيدا حتى تتأكدى من امتزاجهم معا.

ويمكنك عمل الرنجة بطريقة أخري من خلال شوي الرنجة وتقطيعها قطع صغيرة، ثم ضيفي اليها الطحينة، مع مراعاة اضافة القليل من الطحينة مع الليمون وذلك لضمان تناول الرنجة بشكل مختلف ومميز فيساعد اضافة الطحينة والليمون على اضافة نكهات مميزة للخليط.

كما يمكن عمل الرنجة بشكل اخر وذلك من خلال تقطيعها قطع صغيرة واضافة مايونيزإلي الرنجة مع مراعاة اضافة الزيت، والليمون.

تحضير سلطة الرنجة وتنظيفها

يجب تنظيف الرنجة ونزع الشوك عنها، وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم تحضير وعاء وإضافة قطع الرنجة وتتبليها جيدًا بعصير الليمون مع إضافة ملعقة كبيرة من الطحينة مع التقليب جيدًا.

موعد اجازة شم النسيم 2024

كما ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الأيام الماضية من كبار المواطنين والمواظفين العاملين بالقطاعين العام والخاص عن موعد اجازة شم النسيم 2024، وستكون إجازة شم النسيم غدًا الإثنين الموافق 6 مايو 2024، للاحتفال بمناسبة عيد شم النسيم 2024.

اقرأ أيضا

ابتعد عن لمس "مثلث الخطر".. روتين يومي لمعالجة حب الشباب