الخميس 11 أبريل 2024
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طريقة تحضير سلطة الرنجة وأسعار الفسيخ في الأسواق

سلطة الرنجة
سلطة الرنجة

يتسأل عدد كبير منا عن التفاصيل الكاملة عن طريقة تحضير سلطة الرنجة فتعتبر من أشهر الاكلات المرتبطة بالعيد، فبعد شهر رمضان الكريم لا يرغب معظمنا تناول الأكلات التقليدية مما يدعلنا نرغب فى تناول الرنجة بدلا من الأكلات العادية.

طريقة تحضير سلطة الرنجة في عيد الفطر المبارك 2024

ونستعرض في السطور التالية طريقة تحضير سلطة الرنجة في البيت والتي يفضلها الملايين من عشاق الأسماك المملحة خاصة في عيد الفطر المبارك 2024 حيث جاءت المكونات كما يلي:-

المكونات:-

رنجة قطع.

بصل أخضر.

فلفل مكعبات.

ملح. 

فلفل أسود.

بنجر مكعبات.

طماطم مكعبات.

زعتر.

زيت.

شبت.

خل.

شطة. 

كمون.

ليمون.

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إعداد سلطة الرنجة في المنزل  

يمكن إعداد سلطة الرنجة في المنزل وفقا للخطوات التالية:-

1- فى وعاء ضعي الليمون مع الشطة والخل والكمون والزيت والشبت ثم ضيفي له مكعبات من الطماطم.

2- وضيفي الى الوعاء البصل والفلفل الألوان والبطاطس.

3- ضيفي الرنجة إلي المكونات مع مراعة التقليب جيدا حتى تتأكدى من امتزاجهم معا.

 ويمكنك عمل الرنجة بطريقة أخري من خلال شوي الرنجة وتقطيعها قطع صغيرة، ثم ضيفي اليها الطحينة، مع مراعاة اضافة القليل من الطحينة مع الليمون وذلك لضمان تناول الرنجة بشكل مختلف ومميز فيساعد اضافة الطحينة والليمون على اضافة نكهات مميزة للخليط.

كما يمكن عمل الرنجة بشكل اخر وذلك من خلال تقطيعها قطع صغيرة واضافة مايونيزإلي الرنجة مع مراعاة اضافة الزيت، والليمون.

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أسعار الفسيخ في الأسواق المصرية

ويتراوح سعر كيلو الرنجة الهارنج متوسطة الملوحة ما بين 120 جنيهًا إلى 145 جنيهًا.

كما يتراوح سعر كيلو الفسيخ من 250 جنيهًا إلى 400 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو السردين المتسورد من 65 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

ويبلغ سعر كيلو الفسيخ المخلي حوالي 475 جنيهًا.

ويبلغ سعر كيلو الفسيخ ملح خفيف حوالي 450 جنيهًا.

يبلغ سعر برطمان فسيخ بوري مخلي 200 جرام حوالي 120 جنيهًا.

كما يبلغ سعر برطمان فسيخ بوري جزل 350 جراما حوالي 140 جنيهًا.

ويبلغ سعر علبة الفسيخ الفيليه 200 جرام حوالي 65 جنيهًا.

ويبلغ سعر علبة الفسيخ الفيليه 350 جرام حوالي 140 جنيهًا.

ويبلغ سعر الرنجة المخلية حوالي 255 جنيهًا.

ويبلغ سعر كيلو الرنجة بطارخ حوالي 280 جنيهًا.

كما يبلغ سعر كيلو الرنجة بطارخ مخلية حوالي 305 جنيهات.

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