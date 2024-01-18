الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البطاطس بـ7.5 جنيه والكوسة بـ15.. أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

خضار
خضار

شهدت  أسعار الخضراوات، اليوم الخميس، في سوق العبور للجملة لدى التجار استقرارا، وسجَّل سعر الطماطم بين 3.5 و4.5 جنيهات للكيلو، والبطاطس ما بين 5 و7.5 جنيهات للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 9 و21 جنيهًا للكيلو.

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الخضروات اليوم الاحد لدى التجار في سوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات اليوم الخميس

  • سعر الكوسة من 7-15 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الجزر من 2- 4 جنيهات للكيلو.
  • سعر الفاصوليا من 7-11 جنيها للكيلو.
  • سعر الملوخية من4 - 7 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان اليوم

  • أسعار الباذنجان البلدي من 6- 7.5 جنيهات للكيلو.
  • أسعار الباذنجان الرومي من2.5-4.5 جنيهات للكيلو.
  • أسعار الباذنجان الأبيض من 5- 9 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخيار الصوب من 6- 12 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخيار البلدي من 6-12 جنيهات للكيلو.
  • سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.
  • سعر القلقاس من 12- 15 جنيهًا للكيلو.
  • سعر البسلة من 18- 22 جنيهًا للكيلو.
  • سعر السبانخ من 6-8 العبوة قفص.

أسعار الفلفل اليوم

  • سعر فلفل رومي «بلدي» من 6- 11 جنيهات للكيلو.
  • سعر فلفل رومي "صوب" من 6- 9 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين4- 9 جنيهات للكيلو.
  • سعر الفلفل الألوان من 22- 30 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الثوم ما بين 40 و60 جنيهًا.
  • تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.
  • سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.
  • سعر البطاطا من 6 إلى 7 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم الخميس

  • سعر الفول الأخضر من8 إلى 12 جنيهات للكيلو.
  • تراوح  القرع العسلي  من سعر 66 إلى 90 للواحدة 
  • سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.
  • سعر القثاء 4- 6 جنيهات مقطف خوص.
  • سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخس تراوح بين 6 و10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».
  • تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

أسعار الكرنب

  • سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».
  • وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
  • سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».
  • سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
  • سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.
  • سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».
  • سعر الشبت من 50جنيه لـ«100 ربطة كيلو».
  • سعر البقدونس من 50 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».
  • سعر الجرجير من 50 جنيه لـ«100 ربطة».
  • سعر الكسبرة من50 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».
  • بلغ سعر النعناع 50 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».
  • بلغ سعر السلق 50 جنيه لـ«100 كيلو الربطة».
  • بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ«الطبق 250 جرامًا».
  • سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».
اليوم الخميس سوق العبور للجملة البطاطس أسعار الخضروات أسعار الخضروات اليوم الخميس سعر الكوسة سعر الجزر سعر الفاصوليا سعر الملوخية

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