الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البصل بـ11 جنيهًا.. انخفاض أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انخفضت أسعار الخضروات، اليوم الأحد، لدى التجار في سوق العبور للجملة، حيث سجَّل سعر الطماطم بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والبطاطس ما بين 6 و13 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 11 و23 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم الأحد 

  • سعر الكوسة من 6- 12 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الجزر من 3- 5 جنيهات للكيلو.
  • سعر الفاصوليا من 7-11 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الملوخية من 10- 12 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الباذنجان اليوم

  • أسعار الباذنجان البلدي من 2.5- 4.5 جنيه للكيلو.
  • أسعار الباذنجان الرومي من 1.5- 3 جنيهات للكيلو.
  • أسعار الباذنجان الأبيض من 1.5- 4 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخيار الصوب من 8- 10 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخيار البلدي من 7- 9 جنيهات للكيلو.
  • سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.
  • سعر القلقاس من 10- 13 جنيها للكيلو.
  • سعر البسلة من 22- 28 جنيها للكيلو.

 أسعار الفلفل اليوم

  • سعر فلفل رومي «بلدي» من 7- 11 جنيها للكيلو.
  • سعر فلفل رومي "صوب" من 7- 11 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 6- 8 جنيهات للكيلو.
  • سعر الفلفل الألوان من 21- 35 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الثوم ما بين 40- 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.
  • سجل سعر كيلو البنجر ما بين 3 و5 جنيهات.
  • سعر البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو.

أسعار الزيتون

  • سعر الزيتون التفاحي من 37 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 30- 40 جنيهًا للكيلو.
  • سعر السبانخ من 6- 9 جنيهات للكيلو.
  • سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.
  • سعر القثاء 4- 6 جنيهات مقطف خوص.
  • سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.
  • سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».
  • تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

 أسعار الكرنب

  • سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».
  • وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
  • سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».
  • سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
  • سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.
  • سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».
  • سعر الشبت من 7.5 جنيه لـ«10 ربطات كيلو».
  • سعر البقدونس من 7.5 جنيه لـ«10 ربطات كيلو».
  • سعر الجرجير من 7.5 جنيه لـ«10 ربطات».
  • سعر الكسبرة من 7.5 جنيه لـ«10 ربطات كيلو».
  • بلغ سعر النعناع 7.5 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».
  • بلغ سعر السلق 7.5 جنيه لـ«10 كيلو الربطة».
  • بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ«الطبق 250 جرامًا».
  • سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».
اليوم الأحد سوق العبور للجملة الطماطم سعر البصل أسعار الخضروات اليوم الأحد سعر الكوسة سعر الجزر أسعار الباذنجان اليوم الباذنجان البلدي أسعار الباذنجان الرومي

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