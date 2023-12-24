البصل بـ11 جنيهًا.. انخفاض أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم
انخفضت أسعار الخضروات، اليوم الأحد، لدى التجار في سوق العبور للجملة، حيث سجَّل سعر الطماطم بين 4 و7 جنيهات للكيلو، والبطاطس ما بين 6 و13 جنيهًا للكيلو، وجاء سعر البصل ما بين 11 و23 جنيهًا للكيلو.
أسعار الخضروات اليوم الأحد
- سعر الكوسة من 6- 12 جنيهًا للكيلو.
- سعر الجزر من 3- 5 جنيهات للكيلو.
- سعر الفاصوليا من 7-11 جنيهًا للكيلو.
- سعر الملوخية من 10- 12 جنيهًا للكيلو.
أسعار الباذنجان اليوم
- أسعار الباذنجان البلدي من 2.5- 4.5 جنيه للكيلو.
- أسعار الباذنجان الرومي من 1.5- 3 جنيهات للكيلو.
- أسعار الباذنجان الأبيض من 1.5- 4 جنيهات للكيلو.
- سعر الخيار الصوب من 8- 10 جنيهات للكيلو.
- سعر الخيار البلدي من 7- 9 جنيهات للكيلو.
- سعر البامية من 40- 45 جنيهًا للكيلو.
- سعر القلقاس من 10- 13 جنيها للكيلو.
- سعر البسلة من 22- 28 جنيها للكيلو.
أسعار الفلفل اليوم
- سعر فلفل رومي «بلدي» من 7- 11 جنيها للكيلو.
- سعر فلفل رومي "صوب" من 7- 11 جنيها للكيلو.
- تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 6- 8 جنيهات للكيلو.
- سعر الفلفل الألوان من 21- 35 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر الثوم ما بين 40- 70 جنيهًا.
- تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.
- سجل سعر كيلو البنجر ما بين 3 و5 جنيهات.
- سعر البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو.
أسعار الزيتون
- سعر الزيتون التفاحي من 37 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 30- 40 جنيهًا للكيلو.
- سعر السبانخ من 6- 9 جنيهات للكيلو.
- سعر البصل الأخضر 10 جنيهات.
- سعر القثاء 4- 6 جنيهات مقطف خوص.
- سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.
- سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».
- تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.
أسعار الكرنب
- سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».
- وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
- سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».
- سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».
- سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.
- سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».
- سعر الشبت من 7.5 جنيه لـ«10 ربطات كيلو».
- سعر البقدونس من 7.5 جنيه لـ«10 ربطات كيلو».
- سعر الجرجير من 7.5 جنيه لـ«10 ربطات».
- سعر الكسبرة من 7.5 جنيه لـ«10 ربطات كيلو».
- بلغ سعر النعناع 7.5 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».
- بلغ سعر السلق 7.5 جنيه لـ«10 كيلو الربطة».
- بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ«الطبق 250 جرامًا».
- سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».