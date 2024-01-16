الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس البورصة السلعية: مخزون السلع الاستراتيجية يصل إلى 6 أشهر

السلع
السلع

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر، أن متوسط المخزون للسلع والمنتجات الاستراتيجية تصل إلى 6 أشهر، لافتا إلى أن وزارة التموين نجحت في التعاقد وتوفير السلع الأساسية طوال الفترة الماضية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون من السلع الأساسية طوال الوقت.

ووجه عشماوى الشكر للدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على دعمه لخروج البورصة السلعية إلى النور، وطرح العديد من المنتجات من خلالها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للبورصة السلعية مصر لاستعراض إنجازات البورصة خلال 2023 بحضور أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ونائب رئيس البورصة السلعية مصر، حيث تم الاتفاق على تغيير اسمها من البورصة المصرية للسلع إلى البورصة السلعية مصر.

الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية مصر المخزون للسلع التموين القيادة السياسية علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية

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