يحرص متابعي كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29 /4 /2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث يتراجع عدد المباريات نسبيًا مع انتصاف الأسبوع، و يشهد يوم الإثنين عددًا أقل من يومي السبت والأحد بعد لعب أغلب مباريات الدوريات في مختلف أنحاء العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29 /4 /2024 والقنوات الناقلة

وتنشر "الدستور" جدولا لأبرز مباريات اليوم الإثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ الحالي والقنوات الناقلة.

وفي الدوري المصري يوجد هناك مباراة وحيدة بين سيراميكا كليوباترا وفاركو، وبالدوري الإسباني سيحاول برشلونة استدارك الهزيمة أمام الريال في الكلاسيكو وذلك عندما يستضف فالنسيا.

وفي إيطاليا، يوجد هناك مباراة واحدة تجمع جنوى وكالياري، وبمسابقة كأس آسيا وتكون تحت 23 عامًا تقام مباراتا نصف النهائي، حيث تجمع الأولى بين إندونيسيا وباكستان،

أما الثانية والتي سينتظرها الجمهور العراقي، فهي مباراة منتخب العراق أمام اليابان، والتي ستكون فرصة لأسود الرافدين لحجز بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024 مباشرة بالوصول إلى النهائي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا x فاركو - في تمام الساعة 06:٠٠ بتوقيت مصر - ‎OnTime Sports‎.

مباريات اليوم الإثنين في كأس آسيا تحت ٢٣ عاما

إندونيسيا x أوزبكستان - في تمام الساعة 04:٠٠ بتوقيت مصر - beIN SPORTS AFC.

اليابان x العراق - 07:٠٠ بتوقيت مصر - beIN SPORTS AFC.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

برشلونة x فالنسيا - 09:٠٠ بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

جنوى x كالياري - في تمام الساعة 08:45 بتوقيت مصر - AD SPORTS Premium 1.