إصابة إبراهيما نداي قبل مباراة الزمالك ودريمز في الكونفدرالية

تعرض السنغالي إبراهيما نداي لاعب فريق الزمالك للإصابة قبل مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

وبحسب مصدر داخل الزمالك فإن نداي تعرض للإصابة في المران أول أمس في غانا ولم يتمكن من استكمال التدريب لنهايته.

وأكد مصدر داخل فريق الزمالك أن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك كان ينوي البدء بنداي في لقاء اليوم لكن الإصابة جعلت المدرب يغير قراره للاعتماد على مصطفى شلبي بدلًا منه.

وأشار المصدر، إلى أن نداي ومحمود عبد الرازق شيكابالا خارج القائمة النهائية للمباراة بسبب الإصابة.

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد بابا يارا بكوماسي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للمباراة المرتقبة.

حرص عدد من المشجعين الغانيين على التواجد أمام مقر فندق إقامة بعثة فريق الزمالك لتحية محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض قبل التحرك إلى ستاد بابا يارا، لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

وقام المشجعون بتحية "شيكابالا" والتقاط العديد من الصور التذكارية مع اللاعب، وحمل المشجعون لافتة كبيرة مكتوب عليها، أهلا بك يا شيكابالا في غانا، نحن نحبك".

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.