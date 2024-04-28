الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تعرف على موعد مباريات الدوري الانجليزي القادمة والقنوات الناقلة

موعد مباريات الدوري
موعد مباريات الدوري الانجليزي القادمة

موعد مباريات الدوري الانجليزي القادمة والقنوات الناقلة بعد أن أسدلت الستار على مباريات اليوم والتي شهدت مفاجآت مثيرة خلال افتتاحية الجولة الـ 35 من "البريميرليج" ليتم استئناف المباريات اليوم الأحد واليكم كافة التفاصيل حول موعد مباريات الدوري الانجليزي القادمة والقنوات الناقلة.

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موعد مباريات الدوري الانجليزي القادمة والقنوات الناقلة

تشهد مباريات اليوم الأحد من الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز عددًا من المباريات المثيرة التي ينتظرها محبي كرة القدم في مصر والعالم من أبرزها:

بورنموث & برايتون

ويستضيف فريق بورنموث  نظيره برايتون على أرضية ملعب دين كورت في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة حيث يسعى  بورنموث لتحقيق الفوز وتحسين موقعه في جدول الترتيب، في حين يطمح برايتون في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.

توتنهام & آرسنال 

في نفس التوقيت، ستكون أنظار عشاق كرة القدم متجهة نحو ملعب توتنهام حيث يستضيف الفريق اللندني فريق آرسنال في مباراة مثيرة متوقعة، يسعى كلا الفريقين لتحقيق الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في المنافسة على اللقب.
نوتنجهام فورست  & مانشستر سيتي
وفي مباراة أخرى مثيرة، سيواجه فريق نوتنجهام فورست  نظيره مانشستر سيتي في ملعبه في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة حيث يطمح الفريقين للفوز وبالأخص السيتي ليتصدر جدول الدوري فيما تتوقع الجماهير مباراة مثيرة ومليئة بالحماس والتنافس بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنها حاصلة على حقوق بث هذه المباريات بشكل حصري في المنطقة فيمكن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستمتاع بمشاهدة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك المباريات القمة والمباريات الحاسمة، عبر قنوات بين سبورت.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

  1. آرسنال (77 نقطة)
  2. مانشستر سيتي (76 نقطة)
  3. ليفربول (75 نقطة)
  4. أستون فيلا (67 نقطة)
  5. توتنهام هوتسبير (60 نقطة)
  6. مانشستر يونايتد (54 نقطة)
  7. نيوكاسل يونايتد (53 نقطة)
  8. وست هام يونايتد (49 نقطة)
  9. تشيلسي (48 نقطة)
  10. وولفرهامبتون (46 نقطة)
  11. بورنموث (45 نقطة)
  12. برايتون (41 نقطة)
  13. فولهام (43 نقطة)
  14. كريستال بالاس (40 نقطة)
  15. إيفرتون (36 نقطة)
  16. برينتفورد (35 نقطة)
  17. نوتينغهام فورست (26 نقطة)
  18. لوتون تاون (25 نقطة)
  19. بيرنلي (24 نقطة)
  20. شيفيلد يونايتد (16 نقطة)
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