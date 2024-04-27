السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

يواصل فريق أرسنال تصدره ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024 مع اقترابه من النهاية.

ويتنافس أرسنال مع مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي، إذ يدافع السيتي عن اللقب الذي حققه في المواسم الثلاثة الماضية.

موعد مباراة آرسنال المقبلة

ويحل أرسنال ضيفًا على توتنهام هوتسبير، غدًا في الرابعة عصرًا، ضمن لقاءات الجولة الـ36 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب توتنهام هوتسبير أرينا.

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

ويلتقي مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام فورست في السادسة والنصف من مساء الغد الأحد لمنافسات الجولة الـ36 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

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ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

أرسنال في الصدارة برصيد 77 نقطة.

مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 76 نقطة.

ليفربول في المركز الثالث برصيد 75 نقطة.

أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 66 نقطة.

توتنهام هوتسبير في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

نيوكاسل يونايتد في المركز السابع برصيد 53 نقطة.

وست هام يونايتد في المركز الثامن برصيد 49 نقطة.

تشيلسي في المركز التاسع برصيد 47 نقطة.

وولفرهامبتون في المركز العاشر برصيد  46 نقطة.

بورنموث في المركز الـ11 برصيد 45 نقطة.

برايتون ألبيون في المركز الـ12 برصيد 44 نقطة.

فولهام في المركز الـ13 برصيد 43 نقطة.

كريستال بالاس في المركز الـ14 برصيد 40 نقطة.

إيفرتون في المركز الـ15 برصيد 35 نقطة.

برينتفورد في المركز الـ16 برصيد 35 نقطة.

نوتنجهام فورست في المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

لوتون تاون في المركز الـ18 برصيد 25 نقطة.

بيرنلي في المركز الـ19 برصيد 24 نقطة.

شيفيلد يونايتد في المركز الـ20 برصيد 16 نقطة.

وهبط فريق شيفيلد يونايتد لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد خسارته من فريق نيوكاسل يونايتد في مباراة الجولة الـ35 بخمسة أهداف مقابل هدف.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2024 ترتيب الدورى الانجليزى ارسنال مانشستر سيتى ليفربول

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