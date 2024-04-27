هويلوند يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره بيرنلي، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يونايتد ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة بيرنلي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت – كاسيميرو - هاري ماجواير - وان بيساكا.

خط وسط الملعب: كوبي مانيوو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند - أنتوني.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي

وتُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمنافسات المسابقة، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز، في محاولة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، والمؤهل لبطولة الدوري الأوروبي للموسم القادم، أو البقاء ضمن العشرة الأوائل على الأقل، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

في المقابل، يرغب فريق بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

ترتيب مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 23 نقطة.

يذكر أن مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين على ملعب "تيرف مور"، قد انتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدف نظيف.