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اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-5-2024

الدواجن
الدواجن

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو جنيه واحد في بورصة الدواجن الرئيسية، بينما استقرت أسعار الكتاكيت اليوم، وأسعار البيض، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 10-5-2024.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة تراجعًا طفيفًا بنحو جنيه واحد للكيلو، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء 76 جنيهًا، وتتجاوز 85 جنيهًا حتى تصل إلى المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

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أسعار الكتاكيت اليوم

  • كتكوت  أبيض : 33 جنيهًا.
  • كتكوت  ساسو:  18 جنيهًا.
  • كتكوت ابيض شركات: ٣٣.٥ جنيه.
  • كتكوت أبيض شركات: 36 جنيهًا.
  • كتكوت أبيض قطعان 30.25 جنيه.
  • كتكوت ساسو  15 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو بيور 16 جنيهًا.
  • كتكوت بلدي 8 جنيهات.
  • كتكوت هجين  11 جنيهًا.
  • كتكوت بلدي مشعر:  ٩.٥ جنيه.
  • كتكوت جيل تاني الوان:  ١٥.٥ جنيه.
  • كتكوت ساسو جيل اول : ١٩ جنيهًا.
  • جميزة تسمين:  ١٩  جنيهًا.
  • كتكوت فيومي وروز: ١٨  جنيهًا.
  • فراخ بلدي عمر: ١٠ أيام الجوز ٣٤جنيهًا.
  • رومي أسمر برونزي: ٥٥ جنيهًا.

أسعار البط اليوم

  • بط فرنساوي: ١٩.٥ جنيه.
  • بط مولار: ٤٤ جنيهًا.
  • بط مسكوفي: ٤٦  جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

  • سعر الدواجن الساسو: 92 جنيهًا.
  • سعر الدواجن أمهات بيضاء: 73 جنيهًا.

سعر البيض اليوم 

  • سعر البيض الأبيض 115 جنيهًا.
  • سعر البيض الأحمر 115 جنيهًا.
  • سعر البيض البلدي 120 جنيهًا.

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