السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ليفاندوفسكى يقترب من الرحيل عن برشلونة وسط ترقب من أندية دورى روشن

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

تواصل أندية دورى روشن السعودي بحثه عن صفقات مميزة من العيار الثقيل من كبار الأندية الأوروبية، لتدعيم صفوفها في الميركاتو الصيفي المقبل.

ونجحت السعودية في حسم العديد من الصفقات القوية، في إطار خطتهم لحدوث طفرة قوية في المنافسات المحلية، والترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.                     

 

الدورى السعودى يستهدف ضم ليفاندوفسكى من برشلونة

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "راديو كتالونيا"، فإن الأندية السعودية تضع عينها على النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني.

وأضافت الإذاعة الإسبانية، أن هناك العديد من اللاعبين ارتبط اسمهم بإمكانية الرحيل عن صفوف برشلونة، مثل رافينيا، فرينكي دي يونج، أندرياس كريستنسن وجول كوندي، في إطار خطة النادي لإحداث تغييرات كبيرة وتجديد دماء الفريق، بجانب تمويل الصفقات الجديدة.

ولكن تردد أيضًا اسم روبرت ليفاندوفسكي باحتمالية الرحيل كذلك عن برشلونة بقوة في الصيف المقبل. 

ويُعد ليفاندوفسكي محل اهتمام قوي من قِبل الأندية السعودية منذ الصيف الماضي، ولكن اللاعب أعلن عدم رغبته في الرحيل. 

وأكدت الإذاعة، أنه في حال تلقى برشلونة عرض مالي ضخم، فإنه سيوافق على رحيل ليفاندوفسكى، خاصة وأنه مرّ بموسم متذبذب للغاية؛ ليخلق حالة من الإحباط تجاهه من قِبل جماهير ومسئولي النادي.

وأشارت الإذاعة، إلى أن برشلونة أبدى رغبته بالتعاقد مع عدد من اللاعبين، مثل: الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، جابرييل مارتينيلي، مهاجم أرسنال، بالإضافة إلى خفيتشا كفاراتسخيليا، مهاجم نابولي.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فالنسيا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 84 نقطة.

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