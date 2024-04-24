ترتيب جدول الدوري السعودي 2024 في منافسات الجولة 29

تترقب الجماهير العربية والسعودية، انطلاق منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري السعودي روشن، والذي اقترب من الوصول لمرحلته النهائية.

جدول الدوري السعودي روشن



تنطلق مساء الخميس، مباريات الجولة التاسعة والعشرين بثلاث مواجهات ستجمع الفيحاء مع الطائي، والرياض مع الأهلي، والوحدة مع الحزم.

وفي يوم الجمعة، يستضيف الهلال، نظيره الفتح، بينما يستقبل ضمك، ضيفه التعاون، فيما يحل الشباب، ضيفا على الاتحاد، في قمة مواجهات تلك الجولة.

وفي يوم السبت، يواجه الرائد، ضيفه الاتفاق، بينما يلتقي الأخدود، ضيفه أبها، في حين يحل النصر ضيفا على الخليج.

مواعيد مباريات الجولة الـ 29 للدوري السعودي

الخميس 25 أبريل

الفيحاء X الطائي.. الخامسة مساء

الرياض X الأهلي.. الثامنة مساء

الوحدة X الحزم.. الثامنة مساء

الجمعة 26 أبريل

الهلال X الفتح.. السادسة مساء

ضمك X التعاون.. السادسة مساء

الاتحاد X الشباب.. التاسعة مساء

السبت 27 أبريل

الرائد X الاتفاق.. السادسة مساء

الأخدود X أبها.. السادسة مساء

الخليج X النصر.. التاسعة مساء

ترتيب جدول الدوري السعودي 2024

يتصدر الهلال، ترتيب جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 77 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة مع الأهلي، والتي تم تأجيلها بسبب ظروف مباراة الفريق أمام العين الإماراتي، في دوري أبطال آسيا.

ويحتل النصر، المركز الثاني برصيد 68 نقطة، يليه الأهلي، في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

ويأتي الاتحاد، في المركز الرابع، برصيد 50 نقطة، ثم التعاون، في المركز الخامس، برصيد 48 نقطة.

