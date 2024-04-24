الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ترتيب جدول الدوري السعودي 2024 في منافسات الجولة 29

النصر والشباب
النصر والشباب

تترقب الجماهير العربية والسعودية، انطلاق منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري السعودي روشن، والذي اقترب من الوصول لمرحلته النهائية.

جدول الدوري السعودي روشن 


تنطلق مساء الخميس، مباريات الجولة التاسعة والعشرين بثلاث مواجهات ستجمع الفيحاء مع الطائي، والرياض مع الأهلي، والوحدة مع الحزم.

وفي يوم الجمعة، يستضيف الهلال، نظيره الفتح، بينما يستقبل ضمك، ضيفه التعاون، فيما يحل الشباب، ضيفا على الاتحاد، في قمة مواجهات تلك الجولة.

وفي يوم السبت، يواجه الرائد، ضيفه الاتفاق، بينما يلتقي الأخدود، ضيفه أبها، في حين يحل النصر ضيفا على الخليج.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام لوريان في الدوري الفرنسي

4 أرقام تنتظر محمد صلاح أمام إيفرتون في ديربي الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة الـ 29 للدوري السعودي

الخميس 25 أبريل 

الفيحاء X الطائي.. الخامسة مساء
الرياض X الأهلي.. الثامنة مساء
الوحدة X الحزم.. الثامنة مساء

الجمعة 26 أبريل

الهلال X الفتح.. السادسة مساء
ضمك X التعاون.. السادسة مساء
الاتحاد X الشباب.. التاسعة مساء

السبت 27 أبريل

الرائد X الاتفاق.. السادسة مساء
الأخدود X أبها.. السادسة مساء
الخليج X النصر.. التاسعة مساء

ترتيب جدول الدوري السعودي 2024 

 

يتصدر الهلال، ترتيب جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 77 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة مع الأهلي، والتي تم تأجيلها بسبب ظروف مباراة الفريق أمام العين الإماراتي، في دوري أبطال آسيا.

ويحتل النصر، المركز الثاني برصيد 68 نقطة، يليه الأهلي، في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

ويأتي الاتحاد، في المركز الرابع، برصيد 50 نقطة، ثم التعاون، في المركز الخامس، برصيد 48 نقطة.
 

txt

بعد إعلان رحيله.. الدوري السعودي يستهدف ضم ناتشو

txt

الهلال والنصر يسعيان لمواصلة الانتصارات فى الدورى السعودى.. اليوم

الدوري السعودي ترتيب جدول الدورى السعودى دوري روشن السعودي الدوري السعودي روشن جدول الدوري السعودي 2024 الهلال النصر الاتحاد

مواد متعلقة

بعد إعلان رحيله.. الدوري السعودي يستهدف ضم ناتشو

الأكثر قراءة

عاجل| سجلت 41 درجة بالقاهرة.. "الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

عاجل.. توقعات بتراجع أسعار العقارات 20% بعد انخفاض تكلفة الحديد

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

تحقيقات حادث الترسانة: خلل بـ"جهاز الكلور" وراء حادث الاختناق بحمام السباحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. إنطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة