الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد إعلان رحيله.. الدوري السعودي يستهدف ضم ناتشو

ناتشو
ناتشو

كشفت خوسيه دياز رئيس تحرير صحيفة الماركا الإسبانية، عن تفاصيل إبلاغ ناتشو فرنانديز قائد ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي وإدارة النادي بالرحيل عن صفوف الفريق الموسم المقبل، في ظل رغبة اللاعب في عدم تجديد عقده مع النادي وخوض تجربة جديدة.

وقال خوسيه دياز في تصريحات عبر قناة يوتيوب: "أن ناتشو أبلغ إدارة النادي برحيله عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الجاري بصفة رسمية، وخوض تجربة جديدة في الموسم الجديد بصورة رسمية".

وتابع: "قرار ناتشو لم يحسم بشأن الانضمام إلى أي نادي في الموسم المقبل، والدوري السعودي، من بين الوجهات التي يرغب في الانتقال إليها لكنه لم يحسم موقفه النهائي بشأن هذا الأمر".

وينتهي عقد ناتشو مع نادي ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانتقال إلى أي نادي بداية من الموسم المقبل بشكل رسمي.

ناتشو ناتشو فرنانديز ريال مدريد الدوري السعودي مدريد

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