الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 6 مايو 2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

يحرص المسافرون لأداء الحج أو العمرة على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل أسعار الجنيه المصري اليوم وجود حالة من الاستقرار، إذ سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.80 جنيه للبيع، و12.76 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وترصد «الدستور» في السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي مقابل أسعار الجنيه المصري بمختلف البنوك، وفقا لعدد من مواقع البنوك من خلال شبكة الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 12.80 جنيه للبيع، و12.76 جنيه للشراء.
بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري بحوالي 12.79 جنيه للبيع، و12.76 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

استقرار سعر الريال اليوم الإثنين في بنك مصر 
سجل سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر 12.79 جنيه للبيع، و12.76 جنيه للشراء.

وصل سعر صرف الريال السعودي اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 12.77 جنيه للبيع، و12.79 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم الإثنين 6 مايو 2024 في مصر مقابل الدولار.. 1 ريال سعودي يعادل 0.28 الدولار الأمريكي.

ضبط قضايا اتجار في العملات بـ18 مليون جنيه

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ16 مليون جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 

سجل الريال السعودي اليوم الإثنين مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.55 ليرة سورية.

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سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

أسعار العملات في مصر اليوم 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.88 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.24 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 59.90 جنيه للشراء و60.09 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 52.51 جنيه للشراء و52.69 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.87 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 155.41 جنيه للشراء و156.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.03 جنيه للشراء و13.07 جنيه للبيع.

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