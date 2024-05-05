سعر الريال السعودى اليوم الأحد 5 مايو 2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى
حالة من الاستقرار تشهدها العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري وعلى راسها الريال السعودي المتزايد البحث عنه في ظل الاستعداد لموسم الحج لعام 2024 والذي تبقى عليه ما يقرب من شهر تقريبًا.
ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية والأجنبية.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
12.7672 جنيه للشراء وللبيع 12.8059 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
12.76 جنيه للشراء
12.79 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
12.76 جنيه للشراء
12.79 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
12.75 جنيه للشراء
12.79 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي في في بنك القاهرة
12.76 جنيه للشراء
12.79 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
12.69 جنيه للشراء
12.77 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib
12.70 جنيه للشراء
12.79 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
وفي البنك المركزي السعودي يبلغ واحد ريال سعودي 0.266 دولار أمريكي
اسعار العملات الاجنبية اليوم
دولار أمريكى
47.8874 جنيه للشراء وللبيع 48.0246 جنيه
يورو
51.2490 جنيه للشراء وللبيع 51.4055 جنيه
جنيــه إسترليـنى
59.9071 جنيه للشراء وللبيع 60.0979 جنيه
دولار كنـدى
34.8881 جنيه للشراء وللبيع 34.9982 جنيه
كرون دانمركى
6.8711 جنيه للشراء وللبيع 6.8912 جنيه
كرون نرويجى
4.3197 جنيه للشراء وللبيع 4.3328 جنيه
كرون ســويدى
4.3852 جنيه للشراء وللبيع 4.3984 جنيه
فرنك سويسرى
52.5196 جنيه للشراء وللبيع 52.6932 جنيه
100 ين يابانى
30.8751 جنيه للشراء وللبيع 30.9696 جنيه
دينــار كويتى
155.4179 جنيه للشراء وللبيع 156.1368 جنيه
درهم اماراتى
13.0377 جنيه للشراء وللبيع 13.0757 جنيه
دولار اســـترالى
31.2369 جنيه للشراء وللبيع 31.3360 جنيه
دينــار البحــرين
126.9784 جنيه للشراء وللبيع 127.3760 جنيه
ريـــال عمـــانى
124.3763 جنيه للشراء وللبيع 124.7553 جنيه
ريـــال قطــــرى
13.1270 جنيه للشراء وللبيع 13.1719 جنيه
دينـار اردنـى
67.4470 جنيه للشراء وللبيع 67.8313 جنيه
يوان صينى
6.6124 جنيه للشراء وللبيع 6.6331 جنيه
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