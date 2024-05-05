سعر الريال السعودى اليوم الأحد 5 مايو 2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

حالة من الاستقرار تشهدها العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري وعلى راسها الريال السعودي المتزايد البحث عنه في ظل الاستعداد لموسم الحج لعام 2024 والذي تبقى عليه ما يقرب من شهر تقريبًا.



ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية والأجنبية.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

12.7672 جنيه للشراء وللبيع 12.8059 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

12.76 جنيه للشراء

12.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

12.76 جنيه للشراء

12.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

12.75 جنيه للشراء

12.79 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في في بنك القاهرة

12.76 جنيه للشراء

12.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

12.69 جنيه للشراء

12.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

12.70 جنيه للشراء

12.79 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

وفي البنك المركزي السعودي يبلغ واحد ريال سعودي 0.266 دولار أمريكي

اسعار العملات الاجنبية اليوم

دولار أمريكى

47.8874 جنيه للشراء وللبيع 48.0246 جنيه

يورو

51.2490 جنيه للشراء وللبيع 51.4055 جنيه

جنيــه إسترليـنى

59.9071 جنيه للشراء وللبيع 60.0979 جنيه

دولار كنـدى

34.8881 جنيه للشراء وللبيع 34.9982 جنيه

كرون دانمركى

6.8711 جنيه للشراء وللبيع 6.8912 جنيه

كرون نرويجى

4.3197 جنيه للشراء وللبيع 4.3328 جنيه

كرون ســويدى

4.3852 جنيه للشراء وللبيع 4.3984 جنيه

فرنك سويسرى

52.5196 جنيه للشراء وللبيع 52.6932 جنيه

100 ين يابانى

30.8751 جنيه للشراء وللبيع 30.9696 جنيه

دينــار كويتى

155.4179 جنيه للشراء وللبيع 156.1368 جنيه

درهم اماراتى

13.0377 جنيه للشراء وللبيع 13.0757 جنيه

دولار اســـترالى

31.2369 جنيه للشراء وللبيع 31.3360 جنيه

دينــار البحــرين

126.9784 جنيه للشراء وللبيع 127.3760 جنيه

ريـــال عمـــانى

124.3763 جنيه للشراء وللبيع 124.7553 جنيه

ريـــال قطــــرى

13.1270 جنيه للشراء وللبيع 13.1719 جنيه

دينـار اردنـى

67.4470 جنيه للشراء وللبيع 67.8313 جنيه

يوان صينى

6.6124 جنيه للشراء وللبيع 6.6331 جنيه



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