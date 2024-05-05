الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

تصدر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 مايو 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، حيث تشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر الصرف للريال السعودي ؛ لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 5 مايو 2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

جاء سعر الريال السعودي اليوم الاحد 5 مايو 2024 مقابل الجنيه والدولار والليرة بعد زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي مع اقتراب موسم الحج في توفير العملة السعودية  نحو 12.76 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع حسب البنك المركزي. 

سعر الريال مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم الاحد 5 مايو 2024 في مصر مقابل الدولار.. 1 ريال سعودي يعادل 0.28 الدولار الأمريكي. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.76 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.76 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.74 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.70 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.72جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.67 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.75 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم السبت 4 مايو مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

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تحديث يومي| سعر الدولار اليوم السبت 4-5-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.70 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.72 جنيه للشراء و12.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.72 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الليرة السورية 

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.55 ليرة سورية.

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