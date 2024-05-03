الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 مايو مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي، استقرار ملحوظا، منتصف تعاملات اليوم الجمعة 3 مايو 2024، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك خلال يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط 12.75 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم 3 مايو 2024

وزادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن  سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة مع اقتراب أداء مناسك الحج.

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة بالبنك المركزي المصري نحو 12.77 للشراء ونحو 12.80 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم الجمعة  نحو 12.69 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الجمعة نحو 12.83 للشراء ونحو 12.85 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الجمعة نحو 12.77 للشراء ونحو 12.80 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري 

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الجمعة نحو 12.77 للشراء ونحو 12.80 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 3-5-2024 فى مصر بكافة البنوك

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 2 مايو 2024

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آخر تحديث.. سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الجمعة نحو 12.68 للشراء 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الجمعة نحو 12.72 للشراء ونحو 12.79 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الجمعة نحو 12.75 للشراء ونحو 12.80 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 3 مايو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الجمعة 3 مايو 2024.

آليات وشروط حصول على الريال السعودي

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه 6 أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف 1500 ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.90 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.

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