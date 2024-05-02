سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 2 مايو 2024

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملوحظًا في البنوك المصرية والأجنبية، حيث استقر عند 12 جنيهًا وعدة قروش في معاملات الصرف وفق السعر الرسمي في البنك المركزي المصري.

ونرصد في التقرير التالي سعر الصرف الرسمي للريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية اليوم الخميس 2 مايو 2024.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

12.7452 جنيه للشراء.

12.7835 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

12.7479 جنيه للشراء.

12.7796 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

12.7459 جنيه للشراء.

12.7743 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

12.73 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

12.69 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

12.75 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

12.69 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى: 47.8047 جنيه للشراء، و47.9408 جنيه للبيع.

يورو: 50.9981 جنيه للشراء، و51.1480 جنيه للبيع.

جنيــه إسترليـنى: 59.6603 جنيه للشراء، و59.8541 جنيه للبيع.

دولار كنـدى: 34.7090 جنيه للشراء، و34.8103 جنيه للبيع.

كرون دانمركى: 6.8377 جنيه للشراء، و6.8582 جنيه للبيع.

كرون نرويجى: 4.3058 جنيه للشراء، و4.3191 جنيه للبيع.

كرون ســويدى: 4.3457 جنيه للشراء، و4.3590 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى: 51.8940 جنيه للشراء، و52.0473 جنيه للبيع.

100 ين يابانى: 30.2715 جنيه للشراء، و30.3634 جنيه للبيع.

دينــار كويتى: 155.1246 جنيه للشراء ، و155.6165 جنيه للبيع.

درهم إماراتى: 13.0138 جنيه للشراء، 13.0543 جنيه للبيع.

دولار اســـترالى: 30.9631 جنيه للشراء، و31.0704 جنيه للبيع.

دينــار البحــرين: 126.7593 جنيه للشراء، 127.1774 جنيه للبيع.

ريـــال عمـــانى: 124.1520 جنيه للشراء، 124.5377 جنيه للبيع.

ريـــال قطــــرى: 13.1044 جنيه للشراء، 13.1489 جنيه للبيع.

دينـار أردنـى: 67.3306 جنيه للشراء، 67.7130 جنيه للبيع.

يوان صينى: 6.6010 جنيه للشراء، 6.6216 جنيه للبيع.

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