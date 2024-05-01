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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم 1 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

زادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء 1 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، مع اقتراب أداء مناسك الحج لذلك يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن أسعار صرف الريال السعودي في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 2024

شهد سعر الريال السعودي، تراجع بقيمة 5 قروش خلال بداية تعاملات اليوم الاربعاء 1 مايو 2024، ليسجل بالبنك المركزي المصري نحو 12.74 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال في بنك مصر


سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاربعاء نحو 12.74 للشراء ونحو 12.76 للبيع.
 

سعر الريال السعودي في بنك البركة


سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم الاربعاء نحو 12.67 للشراء ونحو 12.76 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاربعاء نحو 12.77 للشراء ونحو 12.80 للبيع.
 

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي اليوم 30 أبريل 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنوك مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

 

سعر الريال في البنك الأهلي المصري


سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاربعاء نحو 12.73 للشراء ونحو 12.76 للبيع.

سعر الريال اليوم المصرف المتحد

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري المصرف المتحد اليوم الاربعاء نحو 12.31 للشراء 12.76 للبيع.

سعر الريال اليوم ببنك القاهرة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاربعاء نحو 12.62 للشراء 12.65 للبيع.

سعر الريال بالبنك التجاري الدولي

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاربعاء نحو 12.67 للشراء ونحو 12.76 للبيع.

سعر الريال اليوم في مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الاربعاء نحو 12.71 للشراء ونحو 12.76 للبيع.

سعر الريال مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاربعاء 1 مايو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاربعاء 1 مايو 2024.

آليات وشروط حصول على الريال السعودي 2024

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه 6 أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف 1500 ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.90 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.
 

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