سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر مقابل الجنيه
يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بحث متزايد على محركات البحث المختلفة مع اقتراب موسم الحج لهذا العام والذي لم يتبق عليه سوى شهر ونصف تقريبًا.
ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
استقر الريال السعودي في معاملات البنك المركزي المصري عند
12.7402 جنيه للشراء
12.7794 جنيه للبيع
استقر سعر صرف الريال السعودي في معاملات البنك الأهلي المصري عند
12.7399 جنيه للشراء
12.7713 جنيه جنيه للبيع
استقر الريال السعودي في معاملات بنك مصر عند
12.7433 جنيه للشراء
12.7713 جنيه للبيع
استقر سعر تداول الريال السعودي في معاملات بنك الإسكندرية عند
12.72 جنيه للشراء
12.77 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
استقرت العملة السعودية في معاملات في بنك القاهرة عند
12.74 جنيه للشراء
12.77 جنيه للبيع
استقر الريال السعودي في معاملات بنك قناة السويس عند
12.69 جنيه للشراء
12.77 جنيه للبيع
استقر الريال السعودي في معاملات البنك التجاري الدولي cib عند
12.68 جنيه للشراء
12.77 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
في مقارنة أسعار العملات الأجنبية لم يتحرك سعر الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي ويبلغ واحد ريال سعودي 0.266 دولار أمريكي
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
47.7860 جنيه للشراء
47.9254 جنيه للبيع
يورو
51.2505جنيه للشراء
51.4192 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.9141 جنيه للشراء
60.1081 جنيه للبيع
دولار كنـدى
34.9109 جنيه للشراء
35.0230 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.8721 جنيه للشراء
6.8932 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.3371 جنيه للشراء
4.3510 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.3615 جنيه للشراء
4.3755 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
52.4257 جنيه للشراء
52.5844 جنيه للبيع
100 ين يابانى
30.4525 جنيه للشراء
30.5452 جنيه للبيع
دينــار كويتى
155.1494 جنيه للشراء
155.6526 جنيه للبيع
درهم إماراتي
13.0087 جنيه للشراء
13.0502 جنيه للبيع
دولار أسترالي
31.1995 جنيه للشراء
31.3001 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
126.7231 جنيه للشراء
127.1164 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
124.1066 جنيه للشراء
124.4913 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.0992 جنيه للشراء
13.1447 جنيه للبيع
دينـار أردني
67.3042 جنيه للشراء
67.6913 جنيه للبيع
يوان صينى
6.6016 جنيه للشراء
6.6215 جنيه للبيع
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