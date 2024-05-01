الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بحث متزايد على محركات البحث المختلفة مع اقتراب موسم الحج لهذا العام والذي لم يتبق عليه سوى شهر ونصف تقريبًا.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري.

 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر الريال السعودي في معاملات البنك المركزي المصري عند 
12.7402 جنيه للشراء 
12.7794 جنيه للبيع

استقر سعر صرف الريال السعودي في معاملات البنك الأهلي المصري عند

12.7399  جنيه  للشراء 
12.7713 جنيه جنيه للبيع

استقر الريال السعودي في معاملات بنك مصر  عند

12.7433 جنيه للشراء   
12.7713  جنيه  للبيع

استقر سعر تداول الريال السعودي في معاملات بنك الإسكندرية  عند
12.72  جنيه  للشراء 
12.77 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري


استقرت العملة السعودية في معاملات في بنك القاهرة  عند
12.74  جنيه  للشراء 
12.77 جنيه للبيع

استقر الريال السعودي في معاملات بنك قناة السويس  عند
12.69  جنيه  للشراء 
12.77 جنيه للبيع

استقر الريال السعودي في معاملات البنك التجاري الدولي cib  عند
12.68 جنيه للشراء 
 12.77 جنيه  للبيع


سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

في مقارنة أسعار العملات الأجنبية لم يتحرك سعر الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي ويبلغ واحد ريال سعودي 0.266 دولار أمريكي

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أسعار العملات الأجنبية اليوم

 

دولار أمريكى
47.7860 جنيه للشراء 
47.9254 جنيه للبيع 
 

يورو 
51.2505جنيه للشراء 
51.4192 جنيه للبيع 
 

جنيــه إسترليـنى
59.9141 جنيه للشراء 
60.1081 جنيه للبيع 
 

دولار كنـدى 
34.9109 جنيه للشراء 
35.0230 جنيه للبيع 
 

كرون دانمركى
6.8721 جنيه للشراء 
6.8932 جنيه للبيع 
 

كرون نرويجى
4.3371 جنيه للشراء 
4.3510 جنيه للبيع 
 

كرون ســويدى
4.3615 جنيه للشراء 
4.3755 جنيه للبيع 
 

فرنك سويسرى
52.4257 جنيه للشراء 
52.5844 جنيه للبيع 
 

100 ين يابانى
30.4525 جنيه للشراء 
30.5452 جنيه للبيع 
 

دينــار كويتى
155.1494 جنيه للشراء 
155.6526 جنيه للبيع 
 

درهم إماراتي
13.0087 جنيه للشراء 
13.0502 جنيه للبيع 
 

دولار أسترالي 
31.1995 جنيه للشراء 
31.3001 جنيه للبيع 
 

دينــار البحــرين
126.7231 جنيه للشراء 
127.1164 جنيه للبيع 
 

ريـــال عمـــانى
124.1066 جنيه للشراء 
124.4913 جنيه للبيع 
 

ريـــال قطــــرى 
13.0992 جنيه للشراء 
13.1447 جنيه للبيع 
 

دينـار أردني 
67.3042 جنيه للشراء 
67.6913 جنيه للبيع 
 

يوان صينى 
6.6016 جنيه للشراء 
6.6215 جنيه للبيع 
 

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