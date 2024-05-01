سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر مقابل الجنيه

يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بحث متزايد على محركات البحث المختلفة مع اقتراب موسم الحج لهذا العام والذي لم يتبق عليه سوى شهر ونصف تقريبًا.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر الرسمي للصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

استقر الريال السعودي في معاملات البنك المركزي المصري عند

12.7402 جنيه للشراء

12.7794 جنيه للبيع

استقر سعر صرف الريال السعودي في معاملات البنك الأهلي المصري عند

12.7399 جنيه للشراء

12.7713 جنيه جنيه للبيع

استقر الريال السعودي في معاملات بنك مصر عند

12.7433 جنيه للشراء

12.7713 جنيه للبيع

استقر سعر تداول الريال السعودي في معاملات بنك الإسكندرية عند

12.72 جنيه للشراء

12.77 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



استقرت العملة السعودية في معاملات في بنك القاهرة عند

12.74 جنيه للشراء

12.77 جنيه للبيع

استقر الريال السعودي في معاملات بنك قناة السويس عند

12.69 جنيه للشراء

12.77 جنيه للبيع

استقر الريال السعودي في معاملات البنك التجاري الدولي cib عند

12.68 جنيه للشراء

12.77 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

في مقارنة أسعار العملات الأجنبية لم يتحرك سعر الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي ويبلغ واحد ريال سعودي 0.266 دولار أمريكي



أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى

47.7860 جنيه للشراء

47.9254 جنيه للبيع



يورو

51.2505جنيه للشراء

51.4192 جنيه للبيع



جنيــه إسترليـنى

59.9141 جنيه للشراء

60.1081 جنيه للبيع



دولار كنـدى

34.9109 جنيه للشراء

35.0230 جنيه للبيع



كرون دانمركى

6.8721 جنيه للشراء

6.8932 جنيه للبيع



كرون نرويجى

4.3371 جنيه للشراء

4.3510 جنيه للبيع



كرون ســويدى

4.3615 جنيه للشراء

4.3755 جنيه للبيع



فرنك سويسرى

52.4257 جنيه للشراء

52.5844 جنيه للبيع



100 ين يابانى

30.4525 جنيه للشراء

30.5452 جنيه للبيع



دينــار كويتى

155.1494 جنيه للشراء

155.6526 جنيه للبيع



درهم إماراتي

13.0087 جنيه للشراء

13.0502 جنيه للبيع



دولار أسترالي

31.1995 جنيه للشراء

31.3001 جنيه للبيع



دينــار البحــرين

126.7231 جنيه للشراء

127.1164 جنيه للبيع



ريـــال عمـــانى

124.1066 جنيه للشراء

124.4913 جنيه للبيع



ريـــال قطــــرى

13.0992 جنيه للشراء

13.1447 جنيه للبيع



دينـار أردني

67.3042 جنيه للشراء

67.6913 جنيه للبيع



يوان صينى

6.6016 جنيه للشراء

6.6215 جنيه للبيع



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