الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 25-4-2024

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

ينشر موقع الدستور بشكل يومي أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الريال السعودي المتزايد البحث عنها في مختلف منصات البحث مع استعداد الحجاج لموسم الحج 2024.


ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في البنوك وفق السعر الرسمي للصرف فى البنك المركزي المصري.


سعر الريال السعودي في مصر اليوم


سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 
12.7524  جنيه شراء  12.7896 جنيه بيع 

 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري البنك الأهلي المصري

للشراء   12.75  جنيه للبيع  12.78  جنيه

 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر  

للشراء   12.75  جنيه للبيع  12.78  جنيه

 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية  
للشراء 12.73 جنيه للبيع 12.78 جنيه


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري


سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة  
للشراء 12.75 جنيه للبيع 12.78 جنيه

 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس  
للشراء 12.70 جنيه للبيع 12.79 جنيه

 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصريفي البنك التجاري الدولي cib  
للشراء  12.69 جنيه للبيع 12.78 جنيه


سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي


استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي   بلغ الريال السعودي الواحد 0.27 دولار أمريكي

تراجع أسعار الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في بداية التعاملات

أسعار مبالغ فيها رغم حل الأزمات.. حملات المقاطعة تصل "البيض"

أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى
47.8317 جنيه شراء 
47.9685 جنيه بيع 
 

يورو
51.1130  جنيه شراء 
51.2687    جنيه بيع 
 

جنيــه إسترليـنى
59.4644  جنيه شراء 
59.6536  جنيه بيع 


دولار كنـدى
34.9392  جنيه شراء 
35.0493 جنيه بيع 
 

كرون دانمركى
6.8552  جنيه شراء 
6.8758 جنيه بيع 
 

كرون نرويجي
4.3573  جنيه شراء 
4.3709 جنيه بيع 
 

كرون ســويدى
4.3984  جنيه شراء 
4.4122 جنيه بيع 
 

فرنك سويسري
52.3037 جنيه شراء 
52.4647 جنيه بيع 
 

100 ين يابانى
30.8711  جنيه شراء 
30.9614 جنيه بيع 
 

دينــار كويتي
155.1718  جنيه شراء 
155.8431 جنيه بيع 
 

درهم إماراتي 
13.0211  جنيه شراء 
13.0619 جنيه بيع 
 

دولار أســـترالي 
31.1097  جنيه شراء 
31.2083 جنيه بيع 
 

دينــار البحــرين
126.8577  جنيه شراء 
127.2340 جنيه بيع 
 

ريـــال عمـــاني
124.2285  جنيه شراء 
124.6000 جنيه بيع 
 

ريـــال قطــــري
13.1082  جنيه شراء 
13.1565 جنيه بيع 
 

دينـار أردنـي
67.5017  جنيه شراء  
67.7426 جنيه بيع 
 

يوان صيني
6.6010  جنيه شراء 
6.6201 جنيه بيع 
 

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