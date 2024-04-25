سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 25-4-2024

ينشر موقع الدستور بشكل يومي أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الريال السعودي المتزايد البحث عنها في مختلف منصات البحث مع استعداد الحجاج لموسم الحج 2024.



ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في البنوك وفق السعر الرسمي للصرف فى البنك المركزي المصري.



سعر الريال السعودي في مصر اليوم



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

12.7524 جنيه شراء 12.7896 جنيه بيع

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري البنك الأهلي المصري

للشراء 12.75 جنيه للبيع 12.78 جنيه

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر

للشراء 12.75 جنيه للبيع 12.78 جنيه

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

للشراء 12.73 جنيه للبيع 12.78 جنيه



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة

للشراء 12.75 جنيه للبيع 12.78 جنيه

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس

للشراء 12.70 جنيه للبيع 12.79 جنيه

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصريفي البنك التجاري الدولي cib

للشراء 12.69 جنيه للبيع 12.78 جنيه



سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي



استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي بلغ الريال السعودي الواحد 0.27 دولار أمريكي

أسعار العملات الأجنبية اليوم

دولار أمريكى

47.8317 جنيه شراء

47.9685 جنيه بيع



يورو

51.1130 جنيه شراء

51.2687 جنيه بيع



جنيــه إسترليـنى

59.4644 جنيه شراء

59.6536 جنيه بيع



دولار كنـدى

34.9392 جنيه شراء

35.0493 جنيه بيع



كرون دانمركى

6.8552 جنيه شراء

6.8758 جنيه بيع



كرون نرويجي

4.3573 جنيه شراء

4.3709 جنيه بيع



كرون ســويدى

4.3984 جنيه شراء

4.4122 جنيه بيع



فرنك سويسري

52.3037 جنيه شراء

52.4647 جنيه بيع



100 ين يابانى

30.8711 جنيه شراء

30.9614 جنيه بيع



دينــار كويتي

155.1718 جنيه شراء

155.8431 جنيه بيع



درهم إماراتي

13.0211 جنيه شراء

13.0619 جنيه بيع



دولار أســـترالي

31.1097 جنيه شراء

31.2083 جنيه بيع



دينــار البحــرين

126.8577 جنيه شراء

127.2340 جنيه بيع



ريـــال عمـــاني

124.2285 جنيه شراء

124.6000 جنيه بيع



ريـــال قطــــري

13.1082 جنيه شراء

13.1565 جنيه بيع



دينـار أردنـي

67.5017 جنيه شراء

67.7426 جنيه بيع



يوان صيني

6.6010 جنيه شراء

6.6201 جنيه بيع



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