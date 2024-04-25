سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 25-4-2024
ينشر موقع الدستور بشكل يومي أسعار العملات الأجنبية ومنها سعر الريال السعودي المتزايد البحث عنها في مختلف منصات البحث مع استعداد الحجاج لموسم الحج 2024.
ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في البنوك وفق السعر الرسمي للصرف فى البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في مصر اليوم
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
12.7524 جنيه شراء 12.7896 جنيه بيع
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري البنك الأهلي المصري
للشراء 12.75 جنيه للبيع 12.78 جنيه
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك مصر
للشراء 12.75 جنيه للبيع 12.78 جنيه
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
للشراء 12.73 جنيه للبيع 12.78 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة
للشراء 12.75 جنيه للبيع 12.78 جنيه
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس
للشراء 12.70 جنيه للبيع 12.79 جنيه
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصريفي البنك التجاري الدولي cib
للشراء 12.69 جنيه للبيع 12.78 جنيه
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الامريكي بلغ الريال السعودي الواحد 0.27 دولار أمريكي
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار أمريكى
47.8317 جنيه شراء
47.9685 جنيه بيع
يورو
51.1130 جنيه شراء
51.2687 جنيه بيع
جنيــه إسترليـنى
59.4644 جنيه شراء
59.6536 جنيه بيع
دولار كنـدى
34.9392 جنيه شراء
35.0493 جنيه بيع
كرون دانمركى
6.8552 جنيه شراء
6.8758 جنيه بيع
كرون نرويجي
4.3573 جنيه شراء
4.3709 جنيه بيع
كرون ســويدى
4.3984 جنيه شراء
4.4122 جنيه بيع
فرنك سويسري
52.3037 جنيه شراء
52.4647 جنيه بيع
100 ين يابانى
30.8711 جنيه شراء
30.9614 جنيه بيع
دينــار كويتي
155.1718 جنيه شراء
155.8431 جنيه بيع
درهم إماراتي
13.0211 جنيه شراء
13.0619 جنيه بيع
دولار أســـترالي
31.1097 جنيه شراء
31.2083 جنيه بيع
دينــار البحــرين
126.8577 جنيه شراء
127.2340 جنيه بيع
ريـــال عمـــاني
124.2285 جنيه شراء
124.6000 جنيه بيع
ريـــال قطــــري
13.1082 جنيه شراء
13.1565 جنيه بيع
دينـار أردنـي
67.5017 جنيه شراء
67.7426 جنيه بيع
يوان صيني
6.6010 جنيه شراء
6.6201 جنيه بيع
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