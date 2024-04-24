تراجع أسعار الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني في بداية التعاملات

تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في حين ارتفعت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، في بداية تعاملات، اليوم الأربعاء، في البنوك العاملة بمصر.



وتراجع سعر صرف الدولار ما بين (10 - 15) قرشا شراءً وبيعًا.. ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات؛ "الأهلي المصري" سجل سعر صرف الدولار 48 جنيها للشراء و48.10 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 48 جنيها للشراء و48.10 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي (خاص) سجل 48 جنيها للشراء و48.10 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.99 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار صرف العملة الأوروبية ارتفاعا ما بين (12 - 15) قرشا في الشراء والبيع.. ففي البنك الأهلي سجلت 51.33 جنيه للشراء و51.53 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل "اليورو" 51.29 جنيه للشراء و51.53 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل استقرارا 51.34 جنيه للشراء و51.54 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري.. سجلت العملة الأوروبية 51.21 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين (40 - 45) قرشا في الشراء والبيع.. ففي البنك الأهلي سجل الإسترليني 59.72 جنيه للشراء و59.95 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل الإسترليني 59.66 جنيه للشراء و59.95 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 59.73 جنيه للشراء و59.95 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري.. سجل الجنيه الإسترليني 59.52 جنيه للشراء و59.69 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 12.79 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 13.07 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 155.23 جنيه للشراء و156.27 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.