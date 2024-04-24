سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 24-4-2024 فى مصر

مازال سعر الدولار في استقرار أمام الجنيه المصري عند 48 جنيها وعدة قروش في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر الرسمي للصرف من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في مصر اليوم

ونرصد في التقرير التالي سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24 ابريل 2024 في البنوك المصرية والأجنبية.



وبلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري للشراء 47.9935 جنيه للبيع 48.1294 جنيه.



بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري للشراء 48 جنيه للبيع 48.1 جنيه.

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الاسكندرية للشراء 48 جنيه للبيع 48.1 جنيه.

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر للشراء 48.03 جنيه للبيع 48.13 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة

للشراء 48 جنيها، وللبيع 48.1 جنيه.



بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس

للشراء 48 جنيها، وللبيع 48.1 جنيه.

بلغ سعر صرف الدولا أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

للشراء 48 جنيها، وللبيع 48.1 جنيه.

أسعار العملات الاجنبية اليوم

يورو للشراء 51.2186 جنيه، وللبيع 51.3830 جنيه.



جنيــه إسترليني للشراء 59.5215 جنيه، وللبيع 59.6949 جنيه.



دولار كنـدى للشراء 35.0164 جنيه، وللبيع 35.1258 جنيه.



كرون دانماركى للشراء 6.8669 جنيه، وللبيع 6.8867 جنيه.



كرون نرويجى للشراء 4.3674 جنيه، وللبيع 4.3809 جنيه.



كرون ســويدى للشراء 4.4145 جنيه، وللبيع 4.4280 جنيه.



فرنك سويسرى للشراء 52.6591 جنيه، وللبيع 52.8198 جنيه.



100 ين يابانى للشراء 30.9975 جنيه، وللبيع 31.0914 جنيه.



ريـــال سعـــودى للشراء 12.7952 جنيه، وللبيع 12.8325 جنيه.



دينــار كويتى للشراء 155.7623 جنيه، وللبيع 156.2542 جنيه.



درهم إماراتى للشراء 13.0669 جنيه، وللبيع 13.1050 جنيه.



دولار أســـترالى للشراء 30.9750 جنيه، وللبيع 31.0724 جنيه.



دينــار البحــرين للشراء 127.2868 جنيه، وللبيع 127.6710 جنيه.



ريـــال عمـــانى للشراء 124.6487 جنيه، وللبيع 125.0147 جنيه.



ريـــال قطــــرى للشراء 13.1525 جنيه، وللبيع 13.2006 جنيه.



دينـار اردنـى للشراء 67.5964 جنيه، وللبيع 67.9794 جنيه.



يوان صينى للشراء 6.6225 جنيه، وللبيع 6.6416 جنيه.

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