"جولد بيليون" ترصد 8 أسباب لانخفاض أسعار الذهب فى السوق المصرية

انخفض سعر الذهب بالسوق المصرية، اليوم الثلاثاء، ليسجل الذهب أدنى مستوى عند 3075 جنيها للجرام من عيار 21 ليفقد 40 جنيها من السعر الذي افتتح عنده جلسة اليوم عند 3115 جنيها للجرام.

وعاد السعر بعدها إلى الارتفاع ليتداول عند المستوى 3140 جنيها للجرام حاليا، وفيما يلي يرصد تقرير “جولد بيليون” أهم الأسباب وراء انخفاض أسعار الذهب المحلي:

- التراجع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي الذي انخفض بنسبة 3.3% منذ بداية الأسبوع ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين ونصف عند 2291 دولارا للأونصة.

- انخفاض سعر الذهب العالمي كان بسبب تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بعد أن تقلصت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما انعكس على سعر الذهب المحلي.

- تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى أدنى مستوى منذ عودة البنوك إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر عند المستوى المتوسط 48.10 جنيه لكل دولار.

- انخفاض سعر صرف الدولار التحوطي الذي يسعر به الذهب ليصبح أقل من سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

- الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم 2024/ 2025 قيمت سعر صرف الدولار عند 45 جنيها، الأمر الذي قد يزيد من التوقعات بتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة، وهو ما قد ينعكس بالسلب على تسعير الذهب المحلي.

- تراجع مشتريات الذهب المحلي خلال الفترة الحالية، ما زسهم في انخفاض الأسعار، ودفع التجار إلى اللجوء للتصدير لتعويض ضعف الطلب المحلي.

- استمرار التدفقات الدولارية على مصر يعمل على استقرار أوضاع سوق الذهب بشكل كبير بعيدًا عن المضاربات والتحركات السعرية الحادة.

- البنك المركزي المصري يسحب 460.8 مليار جنيه من فائض السيولة النقدية لدى البنوك المصرية خلال عطاء البنوك الأسبوعي، ما يسهم في امتصاص الفائض من السيولة النقدية لدى البنوك وخفض حجم المعروض النقدي من الجنيه المصري وتحجيم التضخم، ما يدل على اتباع المركزي المصري خطوات جدية للسيطرة على التضخم.