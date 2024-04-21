سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-4-2024 فى مصر

من الخدمات الاقتصادية التي يقدمها موقع الدستور عرض أسعار العملات الأجنبية وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية لكثرة البحث عنها وتلبية احتياجات القراء الباحثين عن الأسعار على مدار اليوم.

نرصد في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في آخر تحديث للأسعار على البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في مصر اليوم

تداول سعر الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

48.2683 جنيه للشراء

48.4066 جنيه للبيع

تداول سعر الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

48.28 جنيه للشراء

48.38 جنيه للبيع

تداول سعر الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية

48.28 جنيه للشراء

48.38 جنيه للبيع

تداول سعر الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

48.28 جنيه للشراء

48.38 جنيه للبيع



سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

تداول سعرالدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

48.28 جنيه للشراء

48.38 جنيه للبيع

تداول سعر الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

48.28 جنيه للشراء

48.38 جنيه للبيع

تداول سعر الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

48.28 جنيه للشراء

48.38 جنيه للبيع



أسعار العملات الاجنبية اليوم

يورو 51.5312 جنيه للشراء

51.6982 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

60.1906 جنيه للشراء

60.3969 جنيه للبيع

دولار كنـدى

35.1017 جنيه للشراء

35.2048 جنيه للبيع

كرون دانمركى

6.9071 جنيه للشراء

6.9279 جنيه للبيع

كرون نرويجى

4.3885 جنيه للشراء

4.4018 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.4303 جنيه للشراء

4.4437 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

53.1063 جنيه للشراء

53.2877 جنيه للبيع

100 ين يابانى

31.2618 جنيه للشراء

31.3534 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى

12.8671 جنيه للشراء

12.9046 جنيه للبيع

دينــار كويتى

156.5475 جنيه للشراء

157.0979 جنيه للبيع

درهم إماراتى

13.1421 جنيه للشراء

13.1805 جنيه للبيع

دولار اســـترالى

31.1137 جنيه للشراء

31.2126 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

128.0156 جنيه للشراء

128.3994 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

125.3722 جنيه للشراء

126.0588 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

13.2296 جنيه للشراء

13.2784 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

67.9835 جنيه للشراء

68.3709 جنيه للبيع

يوان صينى

6.6685 جنيه للشراء

6.6882 جنيه للبيع

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