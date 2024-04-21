الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 21-4-2024 فى مصر

الدولار
الدولار

من الخدمات الاقتصادية التي يقدمها موقع الدستور عرض أسعار العملات الأجنبية وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية لكثرة البحث عنها وتلبية احتياجات القراء الباحثين عن الأسعار على مدار اليوم.

نرصد في التقرير التالي  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في آخر تحديث للأسعار على البنوك المصرية والأجنبية وفق السعر الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في مصر اليوم

تداول سعر الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
 48.2683 جنيه للشراء
48.4066 جنيه للبيع

تداول سعر الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

48.28 جنيه للشراء 
48.38  جنيه للبيع

تداول سعر الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية 
48.28 جنيه للشراء 
48.38  جنيه للبيع
تداول سعر الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 
48.28 جنيه للشراء 
48.38  جنيه للبيع


سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

تداول سعرالدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 
48.28 جنيه للشراء 
48.38  جنيه للبيع

تداول سعر الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 
48.28 جنيه للشراء 
48.38  جنيه للبيع

تداول سعر الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB 
48.28 جنيه للشراء 
48.38  جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-4-2024 فى البنوك

بجميع البنوك.. تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري


أسعار العملات الاجنبية اليوم

يورو 51.5312 جنيه للشراء
51.6982 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى 
60.1906 جنيه للشراء
60.3969 جنيه للبيع
دولار كنـدى  
35.1017 جنيه للشراء
35.2048 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.9071 جنيه للشراء
6.9279 جنيه للبيع
كرون نرويجى 
4.3885 جنيه للشراء
4.4018 جنيه للبيع
كرون ســويدى 
4.4303  جنيه للشراء
4.4437 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
53.1063 جنيه للشراء
53.2877 جنيه للبيع
100 ين يابانى
31.2618 جنيه للشراء
31.3534 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى 
12.8671 جنيه للشراء
12.9046 جنيه للبيع
دينــار كويتى 
156.5475 جنيه للشراء
157.0979 جنيه للبيع
درهم إماراتى
13.1421 جنيه للشراء
13.1805 جنيه للبيع
دولار اســـترالى 
31.1137 جنيه للشراء
31.2126 جنيه للبيع
دينــار البحــرين 
128.0156 جنيه للشراء
128.3994 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى 
125.3722 جنيه للشراء
126.0588 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
13.2296 جنيه للشراء
13.2784 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
67.9835 جنيه للشراء
68.3709 جنيه للبيع
يوان صينى
6.6685 جنيه للشراء
6.6882 جنيه للبيع

 

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