الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 14-4-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

يقدم موقع الدستور نشرته اليومية لأسعار العملات الأجنبية وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية مع العلم أن البنك المركزي المصري قرر تعطيل العمل بالبنوك خلال إجازة عيد الفطر من الثلاثاء 9 أبريل وحتى اليوم الأحد، ومن الغد الإثنين يبدأ العمل بالبنوك من جديد.

نرصد في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14-4-2024 وفق السعر الرسمي المتداول بالبنوك المصرية والأجنبية والذي سعى البنك المركزي المصري لإنهاء سطوة السوق الموازية على الدولار.

سعر الدولار في مصر اليوم

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري 
47.5234 جنيه للشراء  47.6588 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري

47.53 جنيه للشراء 47.63 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر

47.53 جنيه للشراء 47.63 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك القاهرة

47.53 جنيه للشراء  47.63 جنيه للبيع


سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري


بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية 
47.53 جنيه للشراء  47.63 جنيه للبيع


بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك قناة السويس 
47.50 جنيه للشراء  47.60 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي cib 
47.5 جنيه للشراء  47.6 جنيه للبيع

أسعار مواد البناء فى مصر اليوم السبت 13 أبريل 2024

أسعار الفراخ والبانية اليوم السبت 13 أبريل 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

اسعار العملات الاجنبية اليوم

يورو 51.4773 جنيه للشراء 51.6288 جنيه للبيع 
جنيــه إسترليـنى 60.0268 جنيه للشراء 60.2169  جنيه للبيع 
دولار كنـدى 34.9694 جنيه للشراء 35.0819  جنيه للبيع 
كرون دانمركى 6.9016 جنيه للشراء 6.9223  جنيه للبيع 
كرون نرويجى 4.4441 جنيه للشراء 4.4576  جنيه للبيع 
كرون ســويدى 4.4891 جنيه للشراء 4.5027  جنيه للبيع 
فرنك سويسرى 52.4540 جنيه للشراء 52.6326  جنيه للبيع 
100 ين يابانى 31.2942 جنيه للشراء  31.3854  جنيه للبيع 
ريـــال سعـــودى 12.6695 جنيه للشراء 12.7063  جنيه للبيع 
دينــار كويتى 154.5274 جنيه للشراء 155.0182  جنيه للبيع 
درهم اماراتى 12.9403 جنيه للشراء 12.9783  جنيه للبيع 
دولار اســـترالى 31.3179 جنيه للشراء 31.4167  جنيه للبيع 
دينــار البحــرين 126.0433 جنيه للشراء 126.4192  جنيه للبيع 
ريـــال عمـــانى 123.4309 جنيه للشراء 123.7955  جنيه للبيع 
ريـــال قطــــرى 13.0255 جنيه للشراء 13.0697  جنيه للبيع 
دينـار اردنـى 67.0665 جنيه للشراء 67.3052  جنيه للبيع 
يوان صينى 6.5708 جنيه للشراء 6.5898  جنيه للبيع 
 

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