سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 14-4-2024

يقدم موقع الدستور نشرته اليومية لأسعار العملات الأجنبية وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية مع العلم أن البنك المركزي المصري قرر تعطيل العمل بالبنوك خلال إجازة عيد الفطر من الثلاثاء 9 أبريل وحتى اليوم الأحد، ومن الغد الإثنين يبدأ العمل بالبنوك من جديد.

نرصد في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14-4-2024 وفق السعر الرسمي المتداول بالبنوك المصرية والأجنبية والذي سعى البنك المركزي المصري لإنهاء سطوة السوق الموازية على الدولار.

سعر الدولار في مصر اليوم

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

47.5234 جنيه للشراء 47.6588 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري

47.53 جنيه للشراء 47.63 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر

47.53 جنيه للشراء 47.63 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك القاهرة

47.53 جنيه للشراء 47.63 جنيه للبيع



سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري



بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك الإسكندرية

47.53 جنيه للشراء 47.63 جنيه للبيع



بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك قناة السويس

47.50 جنيه للشراء 47.60 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي cib

47.5 جنيه للشراء 47.6 جنيه للبيع

اسعار العملات الاجنبية اليوم

يورو 51.4773 جنيه للشراء 51.6288 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى 60.0268 جنيه للشراء 60.2169 جنيه للبيع

دولار كنـدى 34.9694 جنيه للشراء 35.0819 جنيه للبيع

كرون دانمركى 6.9016 جنيه للشراء 6.9223 جنيه للبيع

كرون نرويجى 4.4441 جنيه للشراء 4.4576 جنيه للبيع

كرون ســويدى 4.4891 جنيه للشراء 4.5027 جنيه للبيع

فرنك سويسرى 52.4540 جنيه للشراء 52.6326 جنيه للبيع

100 ين يابانى 31.2942 جنيه للشراء 31.3854 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودى 12.6695 جنيه للشراء 12.7063 جنيه للبيع

دينــار كويتى 154.5274 جنيه للشراء 155.0182 جنيه للبيع

درهم اماراتى 12.9403 جنيه للشراء 12.9783 جنيه للبيع

دولار اســـترالى 31.3179 جنيه للشراء 31.4167 جنيه للبيع

دينــار البحــرين 126.0433 جنيه للشراء 126.4192 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى 123.4309 جنيه للشراء 123.7955 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى 13.0255 جنيه للشراء 13.0697 جنيه للبيع

دينـار اردنـى 67.0665 جنيه للشراء 67.3052 جنيه للبيع

يوان صينى 6.5708 جنيه للشراء 6.5898 جنيه للبيع



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