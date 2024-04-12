سجل سعر الدولار اليوم استقرار نسبي مع توقف البنوك عند التعاملات طوال إجازة عيد الفطر والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى يوم الأحد.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، للشراء: 47.5234 جنيه مصري، وللبيع: 47.6234 جنيه مصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 12-4-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 47.50 جنيه مصري

بيع: 47.60 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم بنك القاهرة:

شراء: 47.52 جنيه مصري

بيع: 47.62 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC :

شراء: 47.55 جنيه مصري

بيع: 47.65 جنيه مصري

سعر الدولار بنك الإسكندرية:

شراء: 47.53 جنيه مصري

بيع: 47.63 جنيه مصري

سعرالدولار اليوم بنك عودة:

شراء: 47.50 جنيه مصري

بيع: 47.60 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة ثالث أيام العيد في بنك مصر للشراء: 47.53 جنيه مصري، وللبيع: 47.63 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: للشراء: 47.52 جنيه مصري، وللبيع: 47.62 جنيه مصري.

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