الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 12-4-2024 في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار اليوم استقرار نسبي مع توقف البنوك عند التعاملات طوال إجازة عيد الفطر والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى يوم الأحد.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، للشراء: 47.5234 جنيه مصري، وللبيع: 47.6234 جنيه مصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 12-4-2024 في البنوك.

سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 47.50 جنيه مصري

بيع: 47.60 جنيه مصري

 

سعر الدولار اليوم بنك القاهرة:

شراء: 47.52 جنيه مصري

بيع: 47.62 جنيه مصري

 

سعر الدولار اليوم في بنك HSBC :

شراء: 47.55 جنيه مصري

بيع: 47.65 جنيه مصري

سعر الدولار بنك الإسكندرية:

شراء: 47.53 جنيه مصري

بيع: 47.63 جنيه مصري

سعرالدولار اليوم بنك عودة:

شراء: 47.50 جنيه مصري

بيع: 47.60 جنيه مصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 11-4-2024

سعر الدولار اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم  الجمعة ثالث أيام العيد في بنك مصر للشراء: 47.53 جنيه مصري، وللبيع: 47.63 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: للشراء: 47.52 جنيه مصري، وللبيع: 47.62 جنيه مصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 11-4-2024

سعر الدولار اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر خلال منتصف التعاملات

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

خبيرة: العوامل الجيوسياسية إذا استمرت ستؤثر فى ارتفاع أسعار الذهب

جدول أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى47.5329 جنيه 47.6329 جنيه
يورو51.4638 جنيه51.5816 جنيه
جنيه إسترلينى60.0055 جنيه60.1651 جنيه
فرنك سويسرى52.4529 جنيه52.5749 جنيه
100 ين يابانى31.2901 جنيه31.3601 جنيه
ريال سعودى12.6720 جنيه12.6994 جنيه
دينار كويتى154.5382 جنيه154.9137 جنيه
درهم اماراتى12.9429 جنيه12.9712 جنيه
اليوان الصينى6.5721 جنيه6.5864 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

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أسعار الذهب عيار 21 فى ثانى أيام عيد الفطر

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي بنك مصر سعر الدولار إجازة عيد الفطر البنك المركزي المصري يورو جنيه استرليني ريال سعودي سعر الدولار في البنك المركزي

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