سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 12-4-2024 في البنوك
سجل سعر الدولار اليوم استقرار نسبي مع توقف البنوك عند التعاملات طوال إجازة عيد الفطر والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي وتستمر حتى يوم الأحد.
سعر الدولار اليوم في مصر 2024
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، للشراء: 47.5234 جنيه مصري، وللبيع: 47.6234 جنيه مصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 12-4-2024 في البنوك.
سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي (CIB):
شراء: 47.50 جنيه مصري
بيع: 47.60 جنيه مصري
سعر الدولار اليوم بنك القاهرة:
شراء: 47.52 جنيه مصري
بيع: 47.62 جنيه مصري
سعر الدولار اليوم في بنك HSBC :
شراء: 47.55 جنيه مصري
بيع: 47.65 جنيه مصري
سعر الدولار بنك الإسكندرية:
شراء: 47.53 جنيه مصري
بيع: 47.63 جنيه مصري
سعرالدولار اليوم بنك عودة:
شراء: 47.50 جنيه مصري
بيع: 47.60 جنيه مصري.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة ثالث أيام العيد في بنك مصر للشراء: 47.53 جنيه مصري، وللبيع: 47.63 جنيه مصري.
سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري: للشراء: 47.52 جنيه مصري، وللبيع: 47.62 جنيه مصري.
جدول أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|47.5329 جنيه
|47.6329 جنيه
|يورو
|51.4638 جنيه
|51.5816 جنيه
|جنيه إسترلينى
|60.0055 جنيه
|60.1651 جنيه
|فرنك سويسرى
|52.4529 جنيه
|52.5749 جنيه
|100 ين يابانى
|31.2901 جنيه
|31.3601 جنيه
|ريال سعودى
|12.6720 جنيه
|12.6994 جنيه
|دينار كويتى
|154.5382 جنيه
|154.9137 جنيه
|درهم اماراتى
|12.9429 جنيه
|12.9712 جنيه
|اليوان الصينى
|6.5721 جنيه
|6.5864 جنيه