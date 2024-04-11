الخميس 11 أبريل 2024
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اقتصاد

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

جريدة الدستور

رفع بعض تجار التجزئة أسعار بيع عبوات المشروبات الغازية من إنتاج شركتي “بيبسي” و"كوكاكولا" خاصًة العبوات العائلية من لتر حتي 2.5 لتر.

ووفقًا لأسعار البيع التي لم يصدر بها أي منشور رسمي، فقد تم رفع أسعار منتجاب شركة “بيبسي” للمشروبات الغازية ليبلغ سعرعبوة بيبسي 1.5 لتر 30 جنيها، بدلا من 25 جنيها، وارتفع سعر الصندوق 6 عبوات إلى 178 جنيها، كما تم رفع سعر عبوة بيبسي 2.5 لتر بلاستيك إلى 35 جنيها بزيادة 7 جنيهات، ووصل سعر الصندوق إلى 209 جنيهات

وبدأ تطبيق هذه الزيادة على أسعار مشروبات بيبسي بداية من اليوم، من تسليمات الشركة الجديدة إلى التجار.

وكشف مصدر في الغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رفع أسعار المشروبات الغازية لم يقتصر علي شركة بيبسي فقط ، حيث رفعت شركة كوكاكولا مصر، أسعار المشروبات الغازية للعبوات كبيرة الحجم 1.5 لتر، وتم رفع سعر العبوة 1.7لتر  لتباع بسعر31 جنيه للعبوة ، وسعر 1 لترشويبس تونك وصودا بسعر 29.5، وسعر العبوة 950 ملي بسعر 29.5 .

وأقرت كوكاكولا مصر زيادة على أسعار 1 لتر شويبس جولد لتصل إلى 24.7 جنيه، وسعر عبوة 950 ملي كور بلاستيك يسجل 29.7 جنيه.

كما أقرت الشركة بزيادة أسعار بيع عبوات الـ 2.4 لتر كور لتسجل 34.5 جنيه وسعر 1.9 لتر كور دراي يصل إلى 21.7 جنيه وسعر 1 لتر كور دراي يصل إلى 15.5 جنيه وسعر 350 ملي كاندي دراي يسجل 7 جنيهات كبيرة الحجم، ويبدأ تطبيق الزيادة من 13 أبريل 2024.

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