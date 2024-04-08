"كوكاكولا مصر" ومؤسسة "مصر الخير" يتشاركان فى إدخال الفرحة على الأسر المصرية فى رمضان

قامت “كوكاكولا هلينيك مصر” بالتعاون مع مؤسسة “مصر الخير”، في حملة إفطار صائم، التي تنفذها المؤسسة للعام الثاني عشر على التوالي، حيث تأتي هذه الشراكة في إطار حرص مؤسسة "مصر الخير" على استمرار تعاونها مع القطاع الخاص لدعم العمل المجتمعي على كافة المستويات والتنسيق مع الشركات في مشروعات المؤسسة التي تصب في صالح المواطن وتقديم أفضل خدمة لهم.



وتقوم الشراكة بين “كوكاكولا هلينيك مصر” ومؤسسة “مصر الخير”، على توفير كراتين مواد غذائية، بالإضافة إلى آلاف الوجبات الساخنة خلال شهر رمضان بجانب توفير الشركة للآلاف من زجاجات المياه والمشروبات الغازية للأسر والأفراد الأكثر احتياجا.



وفي هذا الإطار، صرح المهندس أحمد العفيفي - الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا هلينيك مصر: "إننا فخورون بالسير على خطى الخير التي رسمتها شركتنا منذ بدايتها، مع افتخارنا بتقديم الدعم لأسرنا المصرية، وإننا نفخر أيضًا بتوظيف أكثر من 6000 موظف مصري في 5 مصانع و23 فرع بيعي بالإضافة إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة من خلال موردينا وعملائنا والمتعاملين في منتجاتنا المصنعة في مصر، وهؤلاء هم القوة الدافعة وراء كل نجاحاتنا وتقدمنا، ونحن نؤكد على تعزيز مسيرتنا في رمضان وكل أيام السنة ".



كما أكد العفيفي على أن منظومة كوكاكولا مصر تحرص على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأهلية بهدف دعم عمليات التنمية الاجتماعية، وشدد على أهمية التعاون المستمر مع مؤسسة مصر الخير، مؤكدًا أن مصر الخير من الشراكات التي تعتز بها الشركة واستمرار التعاون بين المؤسستين على مدار السنين ليتضمن العديد من المشاريع في أطر التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب والبنية التحتية وغيرها من المشروعات.



ومن جانبها أشارت المهندسة أمل مبدى المدير التنفيذى لتنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير إلى أن المؤسسة تعمل من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتقديم الخدمات التنموية بمعظم محافظات مصر وهذا ما ظهر واضحًا فى حملة إفطار صائم التي حققت في عامها الثاني عشر نجاحا كبيرًا وأثرًا إيجابيًا على كافة المستحقين في كافة محافظات الجمهورية، اتساقًا مع الجهود التي تبذلها طوال العام سعيًا لتقديم خدمة متميزة من خلال قطاعات العمل المختلفة مؤكده أن مؤسسة "مصر الخير" تعتمد على الانتشار الجغرافي لخدمة كافة المحافظات في ذات الوقت".



وأشارت إلى أن شركة كوكاكولا مصر شريك هام للمؤسسة في العديد من المشروعات في الكثير من محافظات مصر ولا تدخر جهدا في دعم المجتمع المحلي، بل وتقف في القطاع الخاص كنموذج يحتذى به في العمل الخيري والتنموي، والتعاون المستمر بين الطرفين يثبت التزامها بإحداث فرق إيجابي في حياة المصريين والجدير بالذكر أن الشراكة تضمنت تطوع موظفي كوكاكولا مصر لتعبئة الكراتين وتوزيعها على المستحقين.