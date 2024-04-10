الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم، أول أيام عيد الفطر المبارك، كلمات تصدرت محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

وشهد سعر صرف العملات الأجنبية، على رأسها عملة الولايات المتحدة الأمريكية، استقرارا مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-4-2024 خلال منتصف التعاملات

استقرار ملحوظ في سعر الدولار اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك، خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 47.52 جنيهًا للشراء، و47.62 جنيهًا للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 نحو 47.46 جنيه للشراء مقابل 47.56 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في البنك الأهلي

كما سجل سعر تداول الدولار اليوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ متوسط سعره 47.46 جنيهًا للشراء، و47.56 جنيهًا للبيع.

أول أيام عيد الفطر| سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الأربعاء 10-4-2024

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

بلغ متوسط سعر صرف الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع خلال منتصف التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم

أسعار العملات الأجنبية، خلال منتصف التعاملات اليوم الموافق اول ايام عيد الفطر، وهناك قائمة بالأسعار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية:-

بلغ سعر الدولار نحو 47.52 جنيهًا للشراء، و47.62 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 51.49 جنيهًا للشراء، و51.61 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 60.04 جنيهًا للشراء، و60.19 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.66 جنيهًا للشراء، و12.68 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي 154.51 جنيهًا للشراء، و154.89 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الاماراتي 12.93 جنيهًا للشراء، و12.96 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر الفرنك السويسري 53.35 جنيهًا للشراء، و53.73 جنيهًا للبيع

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أول أيام عيد الفطر| سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الأربعاء 10-4-2024

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