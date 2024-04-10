أول أيام عيد الفطر| سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الأربعاء 10-4-2024

تصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-4-2024 في البنوك والصرافة المصرية محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة لمعرفة سعر العملة الأمريكية في أول أيام عيد الفطر المبارك الذي يعد ثاني أيام العطلة الرسمية للبنوك ويتوقف خلالها تداول العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ويتصدرها سعر الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك الأربعاء 10-4-2024

في ثاني أيام عطلة البنوك، ثبت سعر الدولار اليوم في بداية التداولات اليومية وصل سعر صرفه في البنك المركزي المصري إلى 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، بعد ارتفاع قدره 20 قرشًا تم تسجيله في نهاية التداولات يوم أمس، وفيما يلي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر نفس السعر للشراء والبيع.

أسعار الدولار في بعض البنوك

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي (CIB) هو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

أما في بنك البركة فسعر الدولار هو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس، سعر الدولار يبلغ 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

أما في مصرف أبوظبي الإسلامي، فسعر الدولار هو 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية، فسعر الدولار هو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

في بنك القاهرة، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بعض البنوك الأجنبية العاملة في مصر

في بداية التداولات اليوم، سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع. بينما بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المتحد 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

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