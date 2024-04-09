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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 9-4-2024

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

يتصدر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 9-4-2024 في مصر كافة محركات البحث مع بداية إجازة عيد الفطر المبارك للبنوك وفقا لقرار البنك المركزي المصري حيث يتم تعطيل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري خلال تلك الفترة بسبب احتفالات العيد.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 9-4-2024 في مصر

يعرض الدستور للقراء تحديثات سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 8-4-2024 في كافة البنوك وذلك من خلال نشرة الخدمات التي يقدمها في مختلف المجالات على مدار اليوم وتهم قطاع عريض من المواطنين حيث جاءت أسعار الصرف كما يلي:-

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في بنك القاهرة بنحو 47.51 جنيه للشراء و46.61 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك السويس عند مستوى 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الاثنين 8-4-2024 خلال منتصف التعاملات

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سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 8-4-2024

 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في البنك التجاري الدولي CIB وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

في بنك البركة يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار الأمريكي نحو 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

في بنك الإمارات دبي سجل الدولار نحو 47.40 جنيه للشراء و4.50 جنيه للبيع.

وفي البنك الكويت الوطني سجل الدولار نحو 47.55 جنيه للشراء و4.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم بنك مصر

يتداول الدولار في بنك مصر بنحو 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الاثنين 8-4-2024 خلال منتصف التعاملات

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سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 8-4-2024


سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

استقر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

أسعار العملات في مصر اليوم

بلغت قيمة اليورو الأوروبي نحو 50.89 جنيه للشراء و51.02 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني نحو 59.53 جنيه للشراء و59.67 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي عند مستوى 12.57 جنيه للشراء و12.60 جنيه للبيع.

يتداول الدينار الكويتي بنحو 153.26 جنيه للشراء و153.63 جنيه للبيع.

بلغ الدرهم الاماراتي نحو 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع.

 

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