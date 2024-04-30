الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة شاب حول "طبيبة التجمع" إلى أشلاء

طبيبة التجمع
طبيبة التجمع

تنظر - بعد قليل - محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة المتهم المتسبب في وفاة تسنيم عزت بسطاوي الشهيرة بـ"طبيبة التجمع" بعد دهسها على الطريق. 

وكانت النيابة العامة قد أحالت نجل مصرفي شهير متهم بدهس تسنيم عزت، طبيبة بيطرية، بسيارته، إلى محكمة الجنح.

وبسؤال المتهم، قرر بأنه خلال سيره بالسيارة، فؤجئ بسيدة تعبر الطريق مسرعة، وحاول مفاداتها ولم يتمكن، ما تسبب في اصطدامها وحدوث إصابتها، ما دفعه إلى التوقف والاتصال بالإسعاف وتم نقلها للمستشفى.

تسنيم عزت أو عروس الجنة كما لقبها أصدقاؤها، تخرجت في كلية الطب البيطري منذ عدة أشهر فقط وعملت في عيادة بمدينة التجمع الخامس.

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تحقيقات النيابة العامة كشفت عن حقيقة الواقعة، حيث تبين أنه أثناء خروجها من عملها يوم ١٣ فبراير الماضي، أطاحت بها سيارة مسرعة لتهشم جسدها تمامًا.

حالة من الغضب انتابت أصدقاء تسنيم وزملاءها بعد ما لحق بها خاصة أن حالتها في المستشفى كانت سيئة للغاية ودخلت في غيبوبة نتيجة شدة الإصابات، كما أن التحريات وشهادات بعض شهود العيان كشفت عن أن قائد السيارة كان يسير بسرعة جنونية، حيث كان يتسابق مع صديقه على الطريق.

وأطلق الشباب هاشتاج يحمل اسم الطبيبة للمطالبة بحقها بعدما انتهت حياتها بسبب التهور والسرعة الجنوبية، ويحمل اسم حق الدكتورة تسنيم عزت، كما أطلقوا هاشتاج آخر باسم المتهم تحت عنوان محاكمة عبدالله أحمد عصام. 

دفاع تسنيم عزت، قالت، في تصريحات صحفية، إن المتهم ابنٌ لمصرفي شهير، وأنه كان يقود بسرعة تتجاوز 160 كيلومتر في الساعة، وأن صدمة السيارة كسّرت جسم الضحية تمامًا.

وأضافت أن المتهم حاول الهرب، لكن بعض المارة لحقوا به بسياراتهم، وأبلغوا الشرطة، وأن صديقًا لوالده حضر إلى المستشفى حيث تم نقل الفتاة، وقال إنه متكفل بعلاجها "عشان المحضر يتقفل"، ثم لم يدفع شيئًا، حتى حضرت أسرة الشاب، ودفعوا 100 ألف جنيه، وقالوا لأسرة الفتاة إنهم غير مستعدين لدفع أية مبالغ أخرى، ما اضطرهم لنقلها إلى معهد ناصر ثم فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها. 

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