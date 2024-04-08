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اقتصاد

تحديث لحظي سعر الذهب اليوم 29 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم 29 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار خلال الساعات الماضية، وذلك مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر ورغبة الكثيرين في شراء مشغولات ذهبية حيث شهد الذهب صعود  نسبيا في هذه الساعات حيث  صعد  في بداية التعاملات، بعد آخر صعود سجله الاسبوع الماضي، إذ صعد عيار 21 الأكثر تداولًا أمس السبت  بقيمة 100 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم 29 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم الاثنين  8 ابريل 2024، نحو 3662.75 جنيه لعيار 24.

بينما سجل الذهب عيار 21، اليوم  الاثنين  8 ابريل 2024، عند 3205.00جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2747.25  جنيه.

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سعر الذهب اليوم الإثنين 8 أبريل 2024 بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

بينما بلغ سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 24 نحو 3662.75  جنيهًا، وتداول سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند 3205.00جنيهًا، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2747.25 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2136.75جنيهًا وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3357.5 جنيها. 

اسعار الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا منصاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 150 إلى 200 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 150 أو 200 جنيه على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة لليعار تتراوح بين 50 إلى 70 جنيه حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 

سجل  الجنية عيار 21 اليوم في مصر 25640.00 للبيع. 

سعر الذهب اليوم بالدولار

وعلى الصعيد العالمي سجل الذهب  تراجع في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2278.50 دولار للأوقية. 

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سعر الدولار اليوم الاثنين 8-4-2024 خلال منتصف التعاملات

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سعر الدولار اليوم 29 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

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