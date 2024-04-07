تزايدت عمليات البحث حول سعر الذهب اليوم 28 رمضان 2024 بالجنيه والدولار تحديث لحظي خلال الساعات الماضية، وذلك مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر ورغبة الكثيرين في شراء مشغولات ذهبية حيث شهد الذهب صعود نسبيا في هذه الساعات حيث صعد في بداية التعاملات، بعد آخر انخفاض سجله، إذ صعدعيار 21 الأكثر تداولًا أمس السبت بقيمة 120 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم 28 رمضان 2024 بالجنيه والدولار تحديث لحظي

ونعرض للجمهور سعر الذهب اليوم 28 رمضان 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار والذي سجل اليوم الأحد 7 أبريل 2024، نحو 3634.25 جنيه لعيار 24.

بينما سجل الذهب عيار 21، اليوم الأحد 7 أبريل 2024، عند 3180.00 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 26725.75 جنيه.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

بينما بلغ سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 24 نحو 3634.25 جنيهًا، وتداول سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 21 عند 3180.00جنيهًا، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2678.50 جنيهًا، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2133.25جنيهًا وسجل عيار الذهب 22 بنحو 3331.5 جنيها.

اسعار الذهب اليوم مصر

وخلال هذه الأيام فقد يختلف سعر تداول الذهب بالمصنعية في مصر من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى، وأيضًا منصاغة لأخرى حيث تتراوح ​​المصنعية بين 150 إلى 200 جنيه للجرام الواحد، لحساب سعر جرام عيار 21 بالمصنعية، حيث يتم إضافة 150 أو 200 جنيه على السعر الأصلي اليوم مع إضافة دمغة لليعار تتراوح بين 50 إلى70 جنيه حسب محل الصاغة والمكان الذي يباع فيه الذهب.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

سجل الجنية عيار 21 اليوم في مصر 25240.00 للبيع.

سعر الذهب اليوم بالدولار

وعلى الصعيد العالمي سجل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2278.50 دولار للأوقية.

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