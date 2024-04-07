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اقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 7-4-2024 بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

سجل سعر الذهب في مصر اليوم الأحد ارتفاعا جديدا، ليتخطى مستوى 3100 جنيه، وارتفع الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات ليسجل 3190 جنيها في محلات الصاغة دون ثمن المصنعية، مدعومة بالارتفاعات المتتالية التي يسجله سعر الذهب العالمي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 7-4-2024 بالجنيه المصري والدولار. 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم عيار 24: بيع 3645.75 جنيه، وللشراء 3623 جنيها.

سعر الذهب اليوم  عيار 22: بيع 3342 جنيها، وللشراء 3321 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 14: بيع 2126.75 جنيه، وللشراء 2113 جنيها.

سعر الذهب عيار 12: بيع 1822.75 جنيه، وللشراء 1811 جنيها.

الاونصة: بيع 111605 جنيهات، وللشراء 112671 جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 25520 جنيها، وللشراء 25360 جنيها.

الكيلو: بيع 3،588،571 جنيها، وللشراء 3،622،857 جنيها.

 

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية

يبلغ مصنعية سعر الذهب في مصر لعيار 21، أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية، بين 60 و100 جنيه، وبعض محلات الصاغة تقوم بحساب المصنعية بـ6% من سعر جرام الذهب عيار 21. 

بينما ترتفع مصنعية الذهب عيار 18 إلى 14% من سعر جرام الذهب عيار 18. 

سعر الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21: بيع 3190 جنيها، وللشراء 3،170 جنيها. 

سعر الذهب عيار 18: بيع 2734.25 جنيه، وللشراء 2،717 جنيها. 

سعر الذهب اليوم بالدولار

واصل سعر الذهب بالدولار ارتفاعه في ىخر جلسات التداول في البورصة الأمريكية، وارتفعت عقود الذهب الفورية بنحو 40 دولارا تقريبا أو بنسبة 1.59% تقريبا، ليتم تداول الذهب قرب مستوى 2327 دولارا للأوقية، وذلك على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عائدات السندات الأمريكية.

وارتفعت عقود الذهب الاَجلة بنسبة 1.67% وسجلت حوالي 2347 دولارا للأوقية. 

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سعر الدولار اليوم 6-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

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سعر الريال السعودي اليوم 27 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه والدولار

 

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