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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 6-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تصدر سعر الدولار اليوم 6-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، وذلك من خلال التعاملات الصباحية فى عدد من  البنوك المصرية.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 6-4-2024

سعر الدولار اليوم 6-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

وتشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر الدولار اليوم 6-4-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر تداول الدولار لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:-

سجل  سعر الدولار في البنك المركزي  إلى 47.31 جنيه للشراء، و47.47جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 47.34 جنيه للشراء، 47.44 جنيه للبيع. 

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 6-4-2024

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منتصف التعاملات| سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 3 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري   نحو 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 47.32 جنيه للشراء 47.42 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"سجل عند 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 47.45 جنيه للشراء 47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.35 جنيه للشراء47.45  جنيه للبيع

وسجل الدولار في البنك الاهلي الكويتي 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيها للبيع.

اسعار العملات في مصر اليوم

سجل الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.

سجل الدولار بنك التعمير والاسكان 47.33 للشراء و47.63 للبيع.

سجل الدولار في المصرف العربي الدولي حيث سجل 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيها للبيع.

سجل الدولار في كريدي أجريكول 47.32 جنيه للشراء و47.42 جنيها للبيع.

سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك SAIB نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع

سجل الدولار مقابل الجنيه في بنك SAIB نحو 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع

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منتصف التعاملات| سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 3 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري

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