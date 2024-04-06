السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 6-4-2024

الدولار
الدولار

مع إقبال الكثير على السفر خارج مصر يحرص آلاف من المواطنين على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-4-2024 في مصر عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار اليوم مقابل سعر الجنيه المصري بالبنوك المختلفة، وجود حالة من الاستقرار، إذ أن سجلت العملة الأمريكية اليوم بالبنك الأهلي المصري قيمة 47.42 جنيه للبيع، ومبلغ 47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-4-2024 في مصر

وتستعرض «الدستور» من خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري، طبق التحديث الأخير لسعر العملات الأجنبية الذي قد أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 47.42 جنيه للبيع، و47.32 جنيه للشراء.

اقرأ أيضًا:


سعر الدولار اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر 47.44 جنيه للبيع، و47.34 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم السبت ببنك الإسكندرية 47.42 جنيه للبيع، 47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 47.42 جنيه، وللشراء 47.32 جنيه.

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ67 مليون جنيه

تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية

أسعار العملات في مصر اليوم السبت

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 59.6 جنيه للشراء، و59.26 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي 59.8 جنيه للشراء، و59.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصر

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت في مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 50.53 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 50.53 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 12.85 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 12.84 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في مصر اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار الان توقعات سعر الدولار الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك اعلى سعر للدولار سعر الدولار الدولار فى الصرافة الدولار فى مصر الان الدولار في البنك الدولار مقابل الجنيه

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

سعر الدولار اليوم 25 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

إخلاء سبيل إمبراطور الذهب بالجمالية

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 6-4-2024 بالجنيه المصرى والدولار

مسلسل حق عرب الحلقة 26.. على السويركي يطرد والدته من حفل الزفاف

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 6-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا