سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 6-4-2024

مع إقبال الكثير على السفر خارج مصر يحرص آلاف من المواطنين على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-4-2024 في مصر عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار اليوم مقابل سعر الجنيه المصري بالبنوك المختلفة، وجود حالة من الاستقرار، إذ أن سجلت العملة الأمريكية اليوم بالبنك الأهلي المصري قيمة 47.42 جنيه للبيع، ومبلغ 47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-4-2024 في مصر

وتستعرض «الدستور» من خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري، طبق التحديث الأخير لسعر العملات الأجنبية الذي قد أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك المركزي المصري 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 47.42 جنيه للبيع، و47.32 جنيه للشراء.

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سعر الدولار اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر 47.44 جنيه للبيع، و47.34 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم السبت ببنك الإسكندرية 47.42 جنيه للبيع، 47.32 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم السبت في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 47.42 جنيه، وللشراء 47.32 جنيه.

أسعار العملات في مصر اليوم السبت

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 59.6 جنيه للشراء، و59.26 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي 59.8 جنيه للشراء، و59.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت في مصر

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت في مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 50.53 جنيه للشراء، و50.37 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 50.53 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 12.85 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 12.84 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.