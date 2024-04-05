سعر الدولار اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

ينشر موقع الدستور خدمته اليومية اسعار العملات الأجنبية وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية والتي ترتفع معدلات البحث عليهم بشكل دائم لرصد آخر تحديث لأسعار العملات.

نرصد في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في البنوك المصرية و الأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري.





سعر الدولار اليوم في مصر

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري في معاملات اليوم

47.3129 جنيه للشراء 47.4446 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في معاملات اليوم

شراء 47.32 جنيه مصري

بيع 47.42 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك مصر في معاملات اليوم

شراء 47.34 جنيه مصري

بيع 47.44 جنيه مصري



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك الإسكندرية في معاملات اليوم

شراء 47.32 جنيه مصري

بيع 47.42 جنيه مصري



سعر الدولار في بنك قناة السويس في معاملات اليوم

شراء 47.33 جنيه مصري

بيع 47.43 جنيه مصري



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib في معاملات اليوم

شراء 47.32 جنيه مصري

بيع 47.42 جنيه مصري

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

يورو

51.3771 جنيه للشراء 51.5248 جنيه للبيع



جنيــه إسترليـنى

59.8840 جنيه للشراء 60.0838 جنيه للبيع



دولار كنـدى

35.0362 جنيه للشراء 35.1519 جنيه للبيع



كرون دانمركى

6.8880 جنيه للشراء 6.9077 جنيه للبيع



كرون نرويجى

4.4286 جنيه للشراء 4.4417 جنيه للبيع



كرون ســويدى

4.4721 جنيه للشراء 4.4851 جنيه للبيع



فرنك سويسرى

52.1987 جنيه للشراء 52.3729 جنيه للبيع



100 ين يابانى

31.1905 جنيه للشراء 31.2835 جنيه للبيع



ريـــال سعـــودى

12.6134 جنيه للشراء 12.6492 جنيه للبيع



دينــار كويتى

153.7282 جنيه للشراء 154.3917 جنيه للبيع



درهم اماراتي

12.8823 جنيه للشراء 12.9217 جنيه للبيع



دولار اســـترالى

31.2644 جنيه للشراء 31.3704 جنيه للبيع



دينــار البحــرين

125.4785 جنيه للشراء 125.8644 جنيه للبيع



ريـــال عمـــانى

122.8811 جنيه للشراء 123.2487 جنيه للبيع



ريـــال قطــــرى

12.9678 جنيه للشراء 13.0110 جنيه للبيع



دينـار اردنـى

66.6379 جنيه للشراء 67.0121 جنيه للبيع



يوان صينى

6.5399 جنيه للشراء 6.5595 جنيه للبيع

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