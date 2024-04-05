سعر الدولار اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك
ينشر موقع الدستور خدمته اليومية اسعار العملات الأجنبية وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية والتي ترتفع معدلات البحث عليهم بشكل دائم لرصد آخر تحديث لأسعار العملات.
نرصد في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في البنوك المصرية و الأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري في معاملات اليوم
47.3129 جنيه للشراء 47.4446 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في معاملات اليوم
شراء 47.32 جنيه مصري
بيع 47.42 جنيه مصري
سعر الدولار في بنك مصر في معاملات اليوم
شراء 47.34 جنيه مصري
بيع 47.44 جنيه مصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في بنك الإسكندرية في معاملات اليوم
شراء 47.32 جنيه مصري
بيع 47.42 جنيه مصري
سعر الدولار في بنك قناة السويس في معاملات اليوم
شراء 47.33 جنيه مصري
بيع 47.43 جنيه مصري
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib في معاملات اليوم
شراء 47.32 جنيه مصري
بيع 47.42 جنيه مصري
أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة
يورو
51.3771 جنيه للشراء 51.5248 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
59.8840 جنيه للشراء 60.0838 جنيه للبيع
دولار كنـدى
35.0362 جنيه للشراء 35.1519 جنيه للبيع
كرون دانمركى
6.8880 جنيه للشراء 6.9077 جنيه للبيع
كرون نرويجى
4.4286 جنيه للشراء 4.4417 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.4721 جنيه للشراء 4.4851 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
52.1987 جنيه للشراء 52.3729 جنيه للبيع
100 ين يابانى
31.1905 جنيه للشراء 31.2835 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودى
12.6134 جنيه للشراء 12.6492 جنيه للبيع
دينــار كويتى
153.7282 جنيه للشراء 154.3917 جنيه للبيع
درهم اماراتي
12.8823 جنيه للشراء 12.9217 جنيه للبيع
دولار اســـترالى
31.2644 جنيه للشراء 31.3704 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
125.4785 جنيه للشراء 125.8644 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
122.8811 جنيه للشراء 123.2487 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
12.9678 جنيه للشراء 13.0110 جنيه للبيع
دينـار اردنـى
66.6379 جنيه للشراء 67.0121 جنيه للبيع
يوان صينى
6.5399 جنيه للشراء 6.5595 جنيه للبيع
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