الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

الدولار
الدولار

ينشر موقع الدستور خدمته اليومية اسعار العملات الأجنبية وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والأجنبية والتي ترتفع معدلات البحث عليهم بشكل دائم لرصد آخر تحديث لأسعار العملات.

 

نرصد في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 في البنوك المصرية و الأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري.
 


سعر الدولار اليوم في مصر

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري في معاملات اليوم
47.3129 جنيه للشراء  47.4446 جنيه للبيع


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في معاملات اليوم

شراء 47.32 جنيه مصري 
بيع 47.42 جنيه مصري

 

سعر الدولار في بنك مصر في معاملات اليوم

شراء 47.34 جنيه مصري 
بيع 47.44 جنيه مصري


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية في معاملات اليوم

شراء 47.32 جنيه مصري

بيع 47.42 جنيه مصري
 

سعر الدولار في بنك قناة السويس في معاملات اليوم 
شراء 47.33 جنيه مصري 
بيع 47.43 جنيه مصري 
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib في معاملات اليوم 
شراء 47.32 جنيه مصري

بيع 47.42 جنيه مصري

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

 

يورو
51.3771 جنيه للشراء  51.5248 جنيه للبيع 
 

جنيــه إسترليـنى 
59.8840 جنيه للشراء  60.0838 جنيه للبيع 
 

دولار كنـدى
35.0362 جنيه للشراء  35.1519 جنيه للبيع 
 

كرون دانمركى
6.8880 جنيه للشراء  6.9077 جنيه للبيع 
 

كرون نرويجى 
4.4286 جنيه للشراء  4.4417 جنيه للبيع 
 

كرون ســويدى
4.4721 جنيه للشراء  4.4851 جنيه للبيع 
 

فرنك سويسرى 
52.1987 جنيه للشراء  52.3729 جنيه للبيع 
 

100 ين يابانى 
31.1905 جنيه للشراء  31.2835 جنيه للبيع 
 

ريـــال سعـــودى 
12.6134 جنيه للشراء  12.6492 جنيه للبيع 
 

دينــار كويتى
153.7282  جنيه للشراء 154.3917 جنيه للبيع 
 

درهم اماراتي 
12.8823 جنيه للشراء  12.9217 جنيه للبيع 
 

دولار اســـترالى
31.2644 جنيه للشراء  31.3704 جنيه للبيع 
 

دينــار البحــرين
125.4785 جنيه للشراء   125.8644 جنيه للبيع 
 

ريـــال عمـــانى
122.8811 جنيه للشراء  123.2487 جنيه للبيع 
 

ريـــال قطــــرى
12.9678 جنيه للشراء  13.0110 جنيه للبيع 
 

دينـار اردنـى
66.6379 جنيه للشراء  67.0121 جنيه للبيع 
 

يوان صينى
6.5399  جنيه للشراء  6.5595 جنيه للبيع

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