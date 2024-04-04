أرخص أسعار الكتب في معرض فيصل الرمضاني للكتاب 2024 "صور"

يتوافد الكثير من الأطفال والكبار، من منطقة فيصل والمناطق المجاورة، للاستفادة من عروض الكتب والخصومات التي تقدمها أجنحة دور النشر في معرض فيصل الرمضاني، بالإضافة إلى حضور الفعاليات الثقافية المتنوعة، وورش الأطفال، والندوات التي يقيمها معرض فيصل الرمضاني.

ونستعرض في التقرير التالي، أرخص أسعار الكتب والخصومات في معرض فيصل الرمضاني للكتاب 2024.

الهيئة العامة للكتاب

تبدأ أسعار الكتب في جناح الهيئة العامة للكتاب، بـ5 جنيهات للكتاب، كما يتيح جناح الهيئة مجموعة كبيرة من الإصدارات المخفضة في معرض فيصل الرمضاني بسعر 10 جنيهات و25 جنيهًا وبعض مجموعات الكتب تصل إلى 65 جنيها.

ووفقًا لما قاله الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "إن الهيئة العامة للكتاب شارك الهيئة في هذه الدورة بأكثر من 2000 عنوان من إصدارتها في كافة فروع المعرفة، إلى جانب مشاركة مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، التي تُقدم الكتب بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد إلى 20 جنيها.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

يتيح جناح هيئة قصور الثقافة للجمهور، مجموعة من الكتب القيمة المتنوعة التي تبدأ من 1 جنيه فقط وأيضَا كتب تتراوح من 20 جنيها حتى إلى 30 جنيهًا كحد أقصى.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في معرض فيصل الرمضاني، بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراتها هذا العام، ومن أبرز عناوين الكتب التي تتيحها الهيئة للجمهور هي: مجموعة عميد الأدب العربي طه حسين، ورواية "مائة عام من العزلة" لماركيز، و"الأحمر والأسود" لستندال، "مدام بوفاري" لجوستاف فلوبير.

معرض فيصل الرمضاني

بالإضافة إلى كتاب "البخلاء" للجاحظ، والإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام" للمقريزي، وكتاب إعادة إنتاج التراث الشعبي للدكتور سعيد المصري، "السينما وحضارة مصر القديمة" لسامي حلمي، والدكتور حسين عبد البصير، "تاريخ سيناء القديم والحديث" لنعوم شقير، "مذكرات هدى شعراوي"، و"موسوعة المستشرقين" لنجيب العقيقي، و"أصل الأنواع" لداروين، و"مختارات قصصية حول العالم"، الأعمال الكاملة لعبد الفتاح الجمل، "مذكرات مجنون" للوشون، وكتب ومجلات قطر الندى للأطفال، وغيرها من إصدارات الهيئة.

معرض فيصل الرمضاني

معرض فيصل الرمضاني

دار المعارف

تخصص دار المعارف، قسمًا خاصًا لشراء الكتب المخفضة لأفضل الكتاب بأسعار تبدأ من 5 جنيهات، بالإضافة إلى إتاحة كتب أدبية وثقافية وقصص للأطفال وكتب تلوين بأسعار مخفضة.

وتقدم دار المعارف، خصومات تصل إلى 50% على بعض الكتب، وخصومات بنسبة 20% على مجموعة كبيرة من الكتب منها كتاب "جنة الحيوان" لطه حسين، و"حكاوي الشوارع" لسعيد عبده مصطفى، وكتاب الأطفال "سر الاختفاء العجيب" ليعقوب الشاروني، وكتاب "مقدمة الموسوعة العرب قبل الإسلام وحتى عصر الخلفاء الراشدين" للدكتور أحمد شلبي، وكتاب "كليلة ودمنة" وغيرها من الكتب.